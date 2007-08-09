Трудно быть звездой

Этот фильм снят не для того, чтобы вы плохо думали о наших звездах, – скорее, чтобы еще раз задуматься, сколь странна, сложна и непредсказуема наша жизнь… Стать «второй половиной» звезды – мечта любого поклонника. Жизнь со звездой представляется обеспеченной и безмятежной. На самом же деле создать семью со звездой очень сложно. Сохранить еще сложнее…

2 АВГУСТА 2006 г. в автокатастрофе погиб гитарист группы «А-Студио» Баглан. Вместе с ним погибла его девушка Даша. Ему было 37 лет, а ей всего 24. Следствие не исключает версию группового самоубийства…

Михаил Боярский не явился на собственную свадьбу дважды. Но каждый раз будущая жена Лариса его прощала. После «Трех мушкетеров» на Боярского свалились невероятная слава и все, что обычно ей сопутствует, – богемные загулы, настойчивые поклонницы. Но Лариса терпела и в результате победила. Боярский превратился в примерного главу семьи.

В 1997 г. известный актер Бронислав Брондуков превратился в парализованного инвалида. Жена носила его на руках. Они жили буквально в нищете. 10 марта 2004 г. артист Брондуков скончался. В этот момент Екатерина Брондукова была рядом с ним. Она отдала ему всю свою жизнь. Была рядом с ним, когда Брондуков был на пике карьеры, осталась с ним в нищете и не бросила его в болезни. Екатерина Петровна теперь целыми днями не отходит от своей внучки. Годовалая Зоя смотрит на бабушку глазами, поразительно похожими на глаза Бронислава Брондукова…

В субботу смотрите документальный фильм «Жизнь с кумиром. Укрощение строптивых» на Первом канале.