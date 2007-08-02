Тимберлейк летит в Москву

ХЛЕБОСОЛЬНАЯ Россия больше не пугает голливудских звезд холодом, медведями и КГБ… Теперь любая уважающая себя звезда должна хоть раз закалымить у нас на корпоративе либо дать концерт в рамках своего турне. Бывший бойфренд Бритни Спирс и Камерон Диас, а также любимчик всех женщин Джастин Тимберлейк – не исключение. Так что уже следующим летом в рамках своего мирового концертного турне певец споет и в Москве.

Певец появится в столице не только с музыкальной миссией и не только в следующем году. В настоящее время с его менеджментом ведутся переговоры о присутствии на закрытой презентации одного из московских бутиков, продающих нижнее белье и игрушки для взрослых. Если сторонам удастся договориться о гонораре, то столичная элита сможет лицезреть Тимберлейка намного раньше широкой общественности. Мировая звезда заедет на огонек в Москву уже через месяц.