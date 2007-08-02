Вилли Токареву проломили крышу

ШАНСОНЬЕ Вилли Токарев пополнил ряды тех, кто пострадал от соседского разгильдяйства. Музыкант не раз жаловался друзьям, что ему не повезло с шумными соседями сверху. Каково же было его удивление, когда соседский ремонт обернулся для него не только новой головной болью, но и разрухой собственного жилища. Токареву проломили потолок.

– Я, конечно, сильно расстроен, – поделился с нами Вилли Токарев. – Пыль, песок были везде. А потом выяснилось, что соседи, делавшие ремонт, не собственники этого помещения, а всего лишь арендаторы. Так что сейчас предстоит еще найти истинных владельцев.

На днях шансонье обратился с иском о возмещении ущерба в суд.