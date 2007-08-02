Шерон Стоун едет в Киев?
№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Правда, здесь не обошлось без курьезов. Именинница, узнав, что помимо такого внушительного гонорара нужно еще и скрупулезно соблюдать все требования в райдере (кухня, расположение и нежный персиковый цвет комнат в гостинице и пр.), сначала попыталась устроить скандал. Но представители актрисы в весьма резкой форме порекомендовали дамочке сначала научиться общаться со звездами отечественного масштаба, а потом приглашать в гости мировую знаменитость. К счастью, конфликт урегулировать удалось.
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