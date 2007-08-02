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Шерон Стоун едет в Киев?

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 ОТ ХОРОШЕЙ халтурки не отказывается и Шерон Стоун. Акт­рису пригласили на один из августовских уикендов в Киев – на день рождения супруги местного бизнесмена. По слухам, поп-дива поначалу послала «заказчиков» подлечиться в психушку, но, услышав о том, что за часовые посиделки и изображение дружеских отношений с виновницей торжества ей выплатят около 1 млн. долл., призадумалась. Несмотря на то что актриса еще не подтвердила свое присутствие, приглашающая ее сторона уже вовсю штудирует райдер знаменитости.

 Правда, здесь не обошлось без курь­езов. Именинница, узнав, что помимо такого внушительного гонорара нужно еще и скрупулезно соблюдать все требования в райдере (кухня, расположение и нежный персиковый цвет комнат в гостинице и пр.), сначала попыталась устроить скандал. Но представители актрисы в весьма резкой форме порекомендовали дамочке сначала научиться общаться со звездами отечественного масштаба, а потом приглашать в гости мировую знаменитость. К счастью, конфликт урегулировать удалось.

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