Ирина Розанова поселилась в степи

из-за

мужу-предателю,

ИРИНА Розанова уже несколько месяцев предпочитает столичному комфорту калмыцкие степи. А всеновой роли в кино. По сценарию героиню Розановой, калмычку из аула, бросает муж, и она вынуждена уехать в город. Там Ирина станет решительнее и придумает, как отомститьа также найдет любовь в лице красавца бизнесмена.

Чтобы лучше войти в образ, Розановой пришлось жить в поселении с калмыками, учиться языку и готовке местных блюд. Некоторые из них Ирина уже запланировала внести в свой домашний рацион. Кстати, любящая изящные туфельки актриса наотрез от них отказалась и, чтобы изменить походку, практически полностью перешла на кирзовые сапоги, в которых вовсю щеголяют местные жительницы.