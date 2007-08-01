Ирина Розанова поселилась в степи
№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Чтобы лучше войти в образ, Розановой пришлось жить в поселении с калмыками, учиться языку и готовке местных блюд. Некоторые из них Ирина уже запланировала внести в свой домашний рацион. Кстати, любящая изящные туфельки актриса наотрез от них отказалась и, чтобы изменить походку, практически полностью перешла на кирзовые сапоги, в которых вовсю щеголяют местные жительницы.
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