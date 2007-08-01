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А Юдашкин получил французский орден

№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

   КУТЮРЬЕ Валентина Юдашкина в эти же дни чествовали во Франции и в ее посольстве в Москве. Модельер получил орден Французской Республики «За заслуги в литературе и искусстве». Отметим, что Юдашкин - первый российский кутюрье, который стал кавалером именно этого почетного французского ордена. Поддержать, а заодно и одними из первых поздравить мэтра пришли Алла Пугачева, Максим Галкин и Александр Буйнов.

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В двух аэропортах и на вокзале Лондона нашли бомбы

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Граждан Грузии призвали не искать убежища в ЕС

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Дело Кирилла Вышинского передано в суд

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Компания Ford Motor может закрыть два своих завода в России

Компания Ford Motor может закрыть два своих завода в России

Корпорация Ford Motor Co может закрыть два своих крупных заводов в России в рамках плана по реструктуризации деятельности в нерентабельных регионах. В конце 2018 года Ford столкнулся со снижением прибыли.

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На МКС завершился эксперимент по биопечати живой плоти

На МКС завершился эксперимент по биопечати живой плоти

Первый в мире эксперимент по печати живых тканей в невесомости на борту Международной космической станции завершен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Инвитро".

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Собчак и Волочкову вызвали на допрос по делу об убийстве

Собчак и Волочкову вызвали на допрос по делу об убийстве

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Во Владимирской области ЧП произошло на заводе в Гороховце, есть пострадавшие

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Восемь россиян вошли в первую сотню списка самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Лидером среди них стал Леонид Михельсон, в 2018-м уступивший первое место Владимиру Лисину.

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Google исправил на своих картах обозначение Крыма

Американская компания Google исправила ошибку с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма, с которой столкнулись некоторые пользователи сервиса Google карт.

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