А Юдашкин получил французский орден
№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
КУТЮРЬЕ Валентина Юдашкина в эти же дни чествовали во Франции и в ее посольстве в Москве. Модельер получил орден Французской Республики «За заслуги в литературе и искусстве». Отметим, что Юдашкин - первый российский кутюрье, который стал кавалером именно этого почетного французского ордена. Поддержать, а заодно и одними из первых поздравить мэтра пришли Алла Пугачева, Максим Галкин и Александр Буйнов.
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