… а Миша Бартон подставила «татушек»

Странная все-таки штука дружба между знаменитостями. Еще не так давно голливудская старлетка Миша Бартон признавалась в нежных и дружеских чувствах к нашим «татушкам». Как вдруг на днях в прессу просочилась весьма нелицеприятная информация. Оскандалилась кинодива на Каннском кинофестивале, в рамках которого прошел внеконкурсный показ с участием Юли Волковой, Лены Катиной и Миши Бартон «You and I. В поисках ТаТу». Как сообщают западные таблоиды, Миша Бартон не явилась на премьеру фильма вообще. В это время она где-то распивала шампанское, и теперь никто не понимает, зачем она вообще ездила на кинофорум.

Кроме этого, по слухам, Бартон сказала кому-то из своих знакомых, что фильм ужасен, и она не хочет иметь ни к нему, ни к съемочной команде, ни к «Тату» никакого отношения. В отличие от Миши Бартон «татушки» вели себе очень дисциплинированно. Появлялись на всех запланированных мероприятиях, даже без опозданий. А их выступление после показа вызвало шквал оваций.