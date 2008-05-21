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Русские наступают

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Александр Славуцкий ]

Русские наступают
Дима Билан

 Одним из главных телесобытий уик-энда, по крайней мере по мнению телевизионщиков, станет финал Евровидения, который будет показан субботним вечером на телеканале «Россия». Почему-то к этому событию у нас относятся так серьезно, что в прямом эфире в течение недели были показаны первый и второй полуфиналы. И почему к этому конкурсу «художественной самодеятельности», победители которого, как правило, не попадают в мировую музыкальную индустрию, руководители питают такой огромный интерес? Профессионалы смотрят на это состязание, как на детскую забаву.

 Россию на Евровидении, как и два года назад, представляет Дима Билан, который победил на российском отборочном туре. Одна из интриг Евровидения-2008 заключается в участии в нем сразу нескольких представителей российской эстрады. Так, Филипп Киркоров продюсирует певицу из Украины Ани Лорак, Диана Гурцкая выступает от Грузии. А победитель проекта «Народный артист» телеканала «Россия» Руслан Алехно представляет Белоруссию. Так что шансы у «наших» артистов одержать победу более велики, чем когда-либо раньше.

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