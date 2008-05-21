Уж замуж невтерпеж

В России проходит Год семьи. Тем не менее, количество женщин с неустроенной личной жизнью остается астрономически высоким. Этой проблемой озаботились на телеканале «Россия» и подготовили новое шоу «Как найти мужа?». Создатели программы ставят перед собой задачу разложить по полочкам процесс «окольцовывания» мужчин и показать в действии разные «модели выхода замуж». За десять недель - именно столько раз по пятницам программа выйдет в эфир - редакторы и режиссеры собираются выдать замуж ведущую программы Ксению Стриж. «В сжатые сроки мы пытаемся моделировать жизнь, - рассказала шеф-редактор программы Наталья Башкирова. - Сначала подбираем Ксении кандидатов: через Интернет, с помощью свах, бюро знакомств, через знакомых - главное, чтобы женихи с невестой раньше лично не встречались. Потом устраиваем серию «первых свиданий», и кто это испытание пройдет - зависит только от Ксюши. Сердцу ведь не прикажешь, так что у нас все по-честному».

Да и сама Ксения Стриж не исключает возможности того, что она с помощью программы найдет мужа: «В моей жизни были бурные романы. Но последние годы я посвятила работе, и мне просто некогда было с кем-то знакомиться. Я готова все изменить. Если действительно между мной и кем-то проскочит искра и вспыхнет чувство, готова выйти замуж».

Честно говоря, выбор Ксении на роль ведущей этого шоу вызывает немало вопросов. Ее сложно назвать королевой красоты или секс-символом. К тому же список ее официальных и гражданских мужей достаточно обширен. Первый раз она скоропалительно выскочила замуж в 18 лет. Самый известный ее муж (гражданский) - Андрей Макаревич, с которым Ксения прожила четыре года. Так что с «прелестями» и «радостями» супружеской жизни она знакома не понаслышке. К тому же Ксения производит впечатление человека абсолютно самодостаточного и не способного смириться с какими-либо ограничениями свободы. Так что если вдруг этот проект все же закончится свадьбой, то, скорее всего, это будет обыкновенная телевизионная подстава.