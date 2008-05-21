Операция вместо трона
№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Александр Славуцкий ]
Марина Никольская из Новогиреева спрашивает: осенью много говорили о том, что в «Короле ринга-2» на Первом будет участвовать замечательный Аскольд Запашный. Но проект начался, а Аскольда в нем нет. С чем это связано?
Аскольд Запашный действительно готовился участвовать в этой программе. Но из-за травмы позвоночника, полученной на цирковом манеже, выйдя на ринг, Аскольд почувствовал, что ему тяжело боксировать. Запашный съездил в Германию на обследование. Немецкие врачи решили, что требуется срочная операция - артисту вставили искусственный межпозвоночный диск. Естественно, в таком состоянии боксировать Аскольд не может, о чем он сообщил руководству Первого канала и покинул программу, не поставив никого в неудобное положение. В отличие от Отара Кушанашвили, который, никого не предупредив, не пришел на съемки очередного поединка и, чтобы стать окончательно недосягаемым для съемочной группы «Короля ринга», на несколько дней отключил все телефоны.
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