С Пасхой не шутят

Недавно Московская патриархия выразила недоумение и возмущение в связи с показом на канале ТНТ очередной серии комедийного сериала «Счастливы вместе», в которой по ходу действия главная героиня выдает очень «смешную» фразу: «Пойду, покрашу груди к Пасхе». Представители РПЦ считают эту реплику кощунством, вполне заслуживающим судебного разбирательства. По поводу этой фразы героини ситкома уже успели высказать свой праведный гнев целый ряд высокопоставленных церковных особ. Самое странное в этой истории то, что, казалось бы, таким серьезным персонам и дела не должно быть до какого-то далеко не самого лучшего сериала на не очень-то и заметном канале. У церковных иерархов должно быть огромное количество куда более насущных дел и забот, чем разбирательство с каналом ТНТ и просмотр низкосортной телепродукции. Так что если дело дойдет до суда, непонятно, кто окажется в более странном и смешном положении - ТНТ или Московская патриархия.