Алена с ружьем

Наконец-то подошли к концу съемки нового сезона сериала «Самая красивая». Его премьера состоится на канале «Россия» в следующем телесезоне. Авторы фильма, очевидно, решили стать ближе к народу, поэтому почти не пользовались павильонами для съемок. Фильм снимался то в частной московской квартире, то в загородном доме, то в реальных московских продовольственных магазинах и бутиках. В сценах с участием массовки режиссер Елена Николаева минимально задействовала актеров. Зато ей удалось привлечь к съемкам большое количество байкеров. Они в перерывах между съемками пили пиво и гоняли на огромных мотоциклах под музыку. Алене Хмельницкой в этом фильме пришлось впервые в жизни взять в руки ружье. Поэтому она брала уроки стрельбы у профессионального преподавателя. Актриса, по ее собственному признанию, была очень удивлена сильной отдачей выстрела, после которой ее миниатюрное плечо побаливало почти целые сутки.