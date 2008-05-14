Блеск и нищета российских знаменитостей

Светский этикет успеха

БЫТЬ сегодня звездой – удовольствие дорогостоящее. Ну сами посудите – помимо покупки «песенного материала» и дальнейших затрат по его продвижению артист должен выкатить немалую копеечку на собственный имидж. Можно, конечно, строить из себя «беспонтового и демократичного», но тогда и на «халтурку» в пафосных мероприятиях не стоит рассчитывать. «Убогих любит только народ на периферии, – уверяет Алена, тур-менеджер концертного агентства. – Богатым заказчикам нужны соответствующие развлечения и антураж». А если певец имеет хит, но сомнительную репутацию «простачка», на праздник жизни его вряд ли позовут.

«Чтобы поддерживать успешный светский статус, знаменитостям приходится играть по определенным правилам, – признается «АН» Михаил, директор одного из известных столичных ресторанов. – К примеру, звезда, претендующая на место в элитном обществе, должна обязательно посещать пятерку лучших ресторанов Москвы. Желательно «светиться» в каждом из этих заведений хотя бы два раза в месяц». Затраты зависят от аппетита и вкусовых пристрастий звезды. Средний счет за трапезу со спиртным – от 1000 долларов. Придерживаются этого «ресторанного этикета» Жанна Фриске, Ирина Салтыкова, Оксана Робски, Григорий Лепс.

Еще одно правило для игры в роскошь – одежда для «светского променада». Желательно наличие вещей из новой коллекции первой линии известной дизайнерской марки. Кстати, поскольку даже в эксклюзивном и дорогом наряде звезда не может появиться дважды, большинст­во вечерних нарядов берется напрокат. А вот дорогие повседневные вещи артисты сдают в комиссионные магазины. По словам специалистов, сегодня благодаря такой тенденции в этой столичной отрасли наблюдается настоящий бум. Так что если в одной из комиссионок вы приобретете кофточку, как на Алене Апиной, вероятность того, что она с ее плеча, весьма велика.

Фальшивый шик

«ЧЕМ больше вложишь в артиста, тем больше на нем заработаешь, – уверена продюсер Яна Рудковская. – Конечно, это большой и не всегда оправданный риск. Но в случае с Димой я убеждена – все затраченные на его проекты и имидж средства «отобьются». Кстати, за три года нашей работы Дима смог позволить себе в финансовом плане очень многое. Сегодня у него «мерседес» последней модели, а родителям подарил квартиру и дом в Коломне».

Не согласен с мотивацией Рудковской первый миллионер советского шоу-бизнеса и лидер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин.

– Сегодня в шоу-индустрии быть материально успешным крайне сложно, – признается он. – Поэтому нужно не вкладывать средства, а уметь их экономить. Коллеги не раз обращались ко мне за советом, и мы вывели формулу успешного «псевдошика», которым можно кормить прессу и народ.

Глянцу нужны красивые картинки и сказка про жизнь, а артистам – реклама. Вот знаменитости и стали выдавать за свою жилплощадь апартаменты знакомых бизнесменов или просто арендовать их для съемок.

«В нашей стране звезд, которые могут позволить любой каприз за свой счет, попросту нет, – секретничает солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина. – Есть парочка артистов, которые своим творчеством зарабатывают достойные деньги. Звезды при медиа-структурах львиной долей дохода делятся со своими «попечителями». Остальные вообще еле сводят концы с концами. А ведь нужно все время соответствовать звездному статусу – посещать салоны красоты, покупать одежду для тусовок, концертов, снимать клипы и покупать эфирное время для их размещения. К тому же после такого адского труда приходится тратить немалые средства на лекарства и врачей. Я более двадцати лет на эстраде. Но, несмотря на то, что пашу как лошадь, на крутую квартиру себе так и не заработала. Бриллианты тоже ношу фальшивые. Впрочем, как и большинство артисток. Но это не только из-за экономии. Просто бижутерия более эффектно смотрится со сцены».

Кстати, успешный певец Николай Басков тоже не может похвастаться многомиллионной прибылью и подарками бывшего тестя, которые ему приписывали в прессе. Как признались «АН» друзья Баскова, до недавнего времени у артиста в собственности не было не то что недвижимости, но даже автомобиля.

Экономика в обход

ЧТОБЫ не вылететь при таком раскладе в трубу, артистам приходится учиться экономить. Как показывает практика, иногда такой коммерческий расчет доводит знаменитостей до проблем с налоговой инспекцией. К примеру, некоторое время назад пресса активно смаковала подробности того, как Лада Дэнс в течение трех лет игнорировала сотрудников налоговой инспекции и отказывалась платить налоги за свой загородный дом. Говорят, конфликт с налоговиками до сих пор не удается урегулировать до конца.

Ходят слухи, что некоторое время назад налоговые органы детально изучали концертную деятельность и «экономическую стратегию» группы «Не пара».

Недавно в щекотливой ситуации с концертной деятельностью в Израиле и якобы уходом от уплаты налогов оказался Филипп Киркоров. Скандал разразился после того, как в руки сотрудников налоговой службы Тель­Авива попали документы, которые вроде бы раскрывают финансовые операции Филиппа. В обнаруженных документах указаны разные суммы гонораров артиста: первая, официальная – 24 тыс. долл., и вторая, та, которую не показали налоговикам, – 180 тысяч. Таким образом, разница составила 146 тыс. долл.. – более 3,5 млн. рублей. По российскому законодательству за подобные «деяния» Филиппу грозило бы до четырех лет тюрьмы с «лишением права заниматься определенными видами деятельности на срок до пяти лет». В настоящий момент идет разбирательство. Артист столь сложную арифметику пока официально не комментирует. Надеемся, что ему удастся разрешить и эти проблемы.