… А Монте-Карло – светский сезон

«Скачки Гран-При Радио Монте-Карло» уже давно стали доброй традицией для светского общества. Ежегодно в последнее воскресенье весны Центральный московский ипподром собирает столичный бомонд. Постоянные гости скачек – самые известные представители деловой элиты, музыканты и актеры, спортсмены и политики. Все они без исключения готовятся к этому событию заранее. Ведь непременное условие посещения скачек – соблюдение традиционного дресс-кода: элегантные платья и шляпки для дам, пальто-фраки светлых оттенков для господ. Именно поэтому «Гран-При Радио Монте-Карло» – великолепный шанс продемонстрировать вкус, умение одеваться и знание этикета.

В рамках мероприятия пройдут 23 состязания. Главным из них станет скачка «Гран-При Радио Монте-Карло» – для чистокровных лошадей английской породы. По традиции призы жокеям-победителям будут вручать Генеральный директор холдинга «Русская Медиагруппа» Сергей Кожевников и звезды шоу-бизнеса.