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MAXIDROM заказал Ленни Кравица…

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

MAXIDROM заказал Ленни Кравица…

14 ИЮНЯ на фестивале MAXIDROM в СК «Олимпийский» состоится первое в Москве выступление Ленни Кравица. Музыкант уже давно завоевал бешеную популярность, и его визит на тринадцатый по счету фестиваль MAXIDROM – долгожданное и запоминающееся событие для всех российских поклонников.

 В Москву Ленни Кравиц приедет впервые. Он остановится в одной из пятизвездочных гостиниц в столице и до появления на сцене MAXIDROM’а планирует вместе со своей русской подругой Екатериной Ковалевой (модель из Омска) посетить Красную площадь, Третьяковскую галерею и Мавзолей. Как известно, Кравиц всегда восхищается красотой русских девушек. Помимо рок-фестиваля в «Олимпийском» Ленни решил присутствовать в составе жюри на конкурсе «Мисс Русское Радио», где, возможно, выберет танцовщиц для своего нового шоу.

 

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