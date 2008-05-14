MAXIDROM заказал Ленни Кравица…

14 ИЮНЯ на фестивале MAXIDROM в СК «Олимпийский» состоится первое в Москве выступление Ленни Кравица. Музыкант уже давно завоевал бешеную популярность, и его визит на тринадцатый по счету фестиваль MAXIDROM – долгожданное и запоминающееся событие для всех российских поклонников.

В Москву Ленни Кравиц приедет впервые. Он остановится в одной из пятизвездочных гостиниц в столице и до появления на сцене MAXIDROM’а планирует вместе со своей русской подругой Екатериной Ковалевой (модель из Омска) посетить Красную площадь, Третьяковскую галерею и Мавзолей. Как известно, Кравиц всегда восхищается красотой русских девушек. Помимо рок-фестиваля в «Олимпийском» Ленни решил присутствовать в составе жюри на конкурсе «Мисс Русское Радио», где, возможно, выберет танцовщиц для своего нового шоу.