Мокрые и смешные

Прирожденные артисты



МОРСКИЕ львы, хоть и называются так грозно, на самом деле неагрессивные и веселые сущест­ва. Смотреть на них – сплошное наслаждение. Их пластика завораживает, и сами они выступают с неподдельной радостью. Кажется, дай им волю, вышли бы на манеж всем стадом и с удоволь­ствием развлекли публику.

Но в действительности это не совсем так... Чтобы добиться такого впечатляющего эффекта, дрессировщику надо приложить массу усилий. Во-первых, обеспечить животным максимально приближенное к природе содержание. Во-вторых, найти правильный подход, чтобы превратить их выступление не в работу, а в игру.



Дрессура как игра



ДРЕССИРОВАТЬ, а вернее, воспитывать морского львенка можно начинать после того, как он перестает питаться молоком матери. Примерно в два года малыша приучают к манежу, то есть к раздражителям: свету, музыке, зрителям, аплодисментам. Кроме этого он должен усвоить, что руки дрессировщика – это не угроза, а ласка и корм. И еще цирковому сивучу надо привыкнуть спокойно реагировать на частые переезды, быстро адаптироваться к новому помещению. Кстати, на самочувствие морских львов влияют не только сам переезд и смена климата, но даже фазы луны.

– Не люблю называть себя дрессировщиком, – говорит Николай Тимченко. – Я воспитатель. Дрессура – это насилие, а мой принцип работы с животными – игра. Общаюсь с ними, как с детьми. Делаю специальный массаж, которому учился в Латинской Америке, купаюсь с ними.



Где взять сивуча



КАК ни странно, сивучи хорошо размножаются в неволе. Например, самый главный артист аттракциона Тимченко Сеня родился на гастролях в Саратове. Львица Ласта родила его в перерыве между двумя представлениями. «Дитя цирка» Сеня уже пятнадцать лет прекрасно работает на манеже.

А появление в труппе львенка Яши связано с необычной историей.

Шестимесячного детеныша нашли в Чили. Местные мальчишки показали русским артистам место, где его прибоем вынесло на берег. Три месяца ушло на то, чтобы вернуть к жизни избитое, испуганное существо. Тимченко лечил его раны, кормил рыбным фаршем, поил рыбьим жиром. Теперь Яша – веселый и крепкий парень. О своем трудном детстве забыл и вполне доволен жизнью.

Природные экстрасенсы



НО все же самое интересное в морских львах – это их удивительное влияние на здоровье человека. Сивучи – самые настоящие экстрасенсы. Откуда они берут энергию?

Во-первых, она возникает от постоянного движения в воде по кругу, против часовой стрелки. Движение по кругу против часовой стрелки у многих народов считается важным действом в магических ритуалах. В результате происходит трение между водой и волосяным покровом животного. От этого накапливается мощный биоэнергетический заряд. «Мы даже ставили такой эксперимент, – рассказывает Тимченко, – после сеанса купания сивучей клали на воду металлический нож, и он не тонул! Такой сильный электромагнитный заряд был у воды».

КРОМЕ того, в головном мозге морского животного находится так называемый очаг энергии. Именно поэтому морские львы хорошо распознают благоприятные и неблагоприятные зоны и могут улавливать грядущие изменения погоды и магнитного поля земли. К тому же они способны чувствовать пораженный участок тела человека. Вступая с больным в контакт, животное забирает у него отрицательную энергию, отдавая взамен положительную. А плохую просто сбрасывает в воду. Кстати, во многих магических и оздоровительных практиках именно соленая вода нейтрализует все вредоносное, а уж морская – тем более.

Практически в любом городе, где выступает Николай Тимченко, он проводит экскурсию к морским львам.

– Я внимательно наблюдаю за людьми, которые общаются с морскими львами, – говорит дрессировщик. – Каждый приходит со своими проблемами. Кто-то подавлен, в плохом настроении, кто-то плохо себя чувствует, а у кого-то просто очень грустные глаза. Во время общения с животными состояние людей меняется на глазах. Они становятся жизнерадостными, общительными, более доброжелательными, эмоционально открытыми. Уже научно установлено, что регулярное общение с сивучами восстанавливает энергетические затраты, укрепляет иммунитет, лечит нер­вную систему, снимает стрессы.

Считается, что многочисленные волосяные луковицы и сальные железы морских львов выделяют специальную жировую смазку, которая нужна для шерсти и кожи сивучей. Она же придает целебные свойства воде, в которой они плавают. Когда Тимченко со своими артистами гастролировал в Латинской Америке, местные жители ведрами брали воду из бассейна с животными и лечили ею самые разные заболевания – начиная от мышечных и заканчивая выпадением волос. Женщины делали маски для лица и купали в этой воде детей. В Чили Николая Тимченко пригласили поработать в научном центре, который расположен прямо на берегу моря. Туда со всего мира привозили детей, страдающих заболеваниями центральной нервной системы. Они купались вместе с цирковыми сивучами, которые уже были подготовлены для общения с детьми, и это явно шло на пользу больным.

Кстати

КУРЬЕЗНЫХ случаев с морскими львами бывает много. Один из них произошел с самым маститым и упитанным артистом Сеней, который весит 900 кг. Однажды толстяк добрался до бочки с рыбой. Съел сколько смог. И решив, видимо, что самое вкусное осталось на дне, Сеня, уперев бочку в стенку, влез в нее по пояс. А обратно вылезти не смог. Просто как в сказке про Винни Пуха, который застрял в двери, поужинав у Кролика. В таком малоприглядном виде его и застал дрессировщик. С большим трудом испуганного Сеню вытащили из бочки. Отругали, так как в результате его налета товарищи остались без ужина.

Морские животные – это целая наука

ЗАСЛУЖЕННЫЙ артист России Николай Тимченко с морскими животными знаком с самого дет­ства. Его отец работал в новороссийском дельфинарии, и Николай целые дни проводил рядом с ним. Но начал он свою карьеру не с цирка, а с науки. Закончил биофак МГУ. А уже после того как съездил в несколько экспедиций и почерп­нул максимум информации о своих любимцах – морских львах, решился на то, чтобы выйти с ними на цирковую арену.

Питомцам Николая Тимченко, безусловно, повезло. Благодаря научным знаниям дрессировщика в бассейне у его подопечных всегда «правильная» вода – с нужным количеством морской соли, разных минеральных веществ, йода и к тому же пропущенная через специальный магнит. Еда тоже соответствует всем их потребностям. Основное лакомст­во морских львов – креветки, кальмары и яблоки. Кроме этих вкусностей три сивуча за день должны съедать 70 килограммов рыбы. Обычно это горбуша, кета, терпуг, минтай. Плюс к этому в рацион должны входить фрукты, овощи, морская капуста, мясо, печень и яйца. Конечно, в природе они питаются не так разнообразно, но в цирке другие условия, поэтому и еда добавляется, так сказать, «за вредность».

Кстати, у морских львов очень мало зубов – всего два клыка и большая нежно-розовая пасть, которую те доверчиво раскрывают в ожидании рыбы. Живут они лет до тридцати и при хорошем уходе могут нормально работать почти до конца жизни.

На войне как на войне

МОРСКИЕ львы не только замечательные артисты, но и хорошие защитники. Так, в США их собираются использовать для охраны некоторых военных баз со стороны моря. Очень часто военные морские базы становятся привлекательной мишенью для террористов. Уже были проведены опыты и тренировки, которые подтвердили, что морские львы могут прекрасно справиться с поставленной задачей. А сама задача вот в чем: на животных наденут специальные «нарукавники». В таком боевом оснащении они будут в буквальном смысле слова захватывать террористов, которые окажутся в запретной зоне.