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Джонни Депп снова хочет стать пиратом!

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Александр НЕВСКИЙ, Беверли-Хиллз, Калифорния (специально для «Аргументов неделi») ]

Джонни Депп снова хочет стать пиратом!
Александр Невский и Джонни Депп

 – позвольте от имени всех читателей «Аргументов неделi» поздравить вас с «Золотым Глобусом»!

 – Большое спасибо! Это мой первый «Золотой Глобус». Я много раз был номинирован, но впервые получил эту награду. Она считается очень престижной в Голливуде и уступает лишь «Оскару». Для меня это огромная честь. Ведь «Золотого Глобуса» удостаивались в разное время такие замечательные актеры, как Аль Пачино, Клинт Иствуд, Алек Болдуин и многие другие. Я получил свой «Глобус» за роль в фильме «Суини Тодд» гениального режиссера Тима Бертона. Знаю Тима уже много лет, мы неоднократно работали вместе, и считаю, что моя карьера состоялась во многом благодаря ему.

 – В прошлом году по всему миру триумфально прошла третья часть «Пиратов Карибского моря». Это был последний фильм или планируется продолжение?

 – Скажу откровенно: я готов постоянно сниматься в фильмах из этой серии. Мне нравится мой персонаж – капитан Джек Спарроу. Я подружился с моими коллегами Орландо Блумом, Кирой Найтли и Джеффри Рашем. А наш продюсер – легендарный Джерри Брукхеймер – считается одним из лучших профессионалов своего дела в Голливуде. Именно Джерри задумал «Пиратов Карибского моря», когда посетил одноименный аттракцион в парке Диснейленд. Мало кто верил в эту затею. Но Брукхеймер рискнул, и в итоге трилогия собрала уже несколько миллиардов долларов! Поэтому я думаю, что и четвертый фильм рано или поздно будет создан.

 – Как начиналась карьера?

 – Я родился 9 июня 1963 г. в городке Оуэнсборо, штат Кентукки. Мне было всего 16 лет, когда я вступил в рок-группу «Детки». Потом играл еще в нескольких командах. В кино дебютировал в 1984 г. – в классическом ужастике режиссера Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов». После этого снялся еще в нескольких фильмах, в том числе – в знаменитом «Взводе» Оливера Стоуна. В 1987 г. начал сниматься в телесериале «Джамп-стрит, 21», который и сделал меня известным.

 – Шерилин Фенн, с которой я снимался в картине «Форсаж да Винчи», рассказывала мне о совместной работе с вами в этом сериале. Вы не всегда были довольны сценарием, не так ли?

 – Да. Сценарий действительно частенько оставлял желать лучшего. Я не очень гордился съемками в «Джамп-стрит, 21». Но мне нравился мой герой, и, кроме того, мне хорошо платили за мою работу. Многие молодые актеры в Голливуде могут об этом только мечтать. Что же касается Шерилин Фенн, то работать с ней было приятно, и когда-то мы были очень близки. Но это уже другая история...

 – За последние 20 лет вы снялись в большом количестве фильмов. Самые любимые из них?

 – Сказать сложно, так как мне симпатичны все мои персонажи. Пожалуй, отметил бы все картины Тима Бертона – от «Эдварда Руки-Ножницы» до «Суини Тодда». Добавим сюда и три части «Пиратов Карибского моря». После съемок в первой картине мне очень хотелось вернуться к образу капитана Джека, и я рад, что у меня это получилось. Еще дороги некоторые мои фильмы, которые не пользовались большим успехом у широкой публике. Например, «Либертин» и «В поисках Неверленда».

 – Расскажите о вашей семье.

 – Я женат на французской актрисе и певице Ванессе Паради. У нас двое детей – дочь Лили-Роуз и сын Джонни. Мы делим родительские обязанности поровну. Когда я снимаюсь в очередном фильме, то за детьми присматривает жена. Ну а когда ей нужно ехать на гастроли, то нянькой становлюсь я... (Смеется.) Мы много времени проводим во Франции, и я даже снялся там с Ванессой в фильме. Играл на французском языке, хотя друзья меня и критиковали за плохое произношение.

 – Над чем вы сейчас работаете?

 – Готовлюсь к съемкам в нескольких картинах, но об одной хочу рассказать особо. После недавней гибели Хита Леджера под угрозой закрытия оказался фильм «Имажинариум доктора Парнассуса». В нем Хит играл главную роль и не успел закончить съемки. Леджер был одним из самых талантливых актеров своего поколения. Поэтому я позвонил продюсерам «Имажинариума» и сказал, что готов поддержать проект. По сюжету герой Хита попадает в параллельные миры и может менять облик. В одном из этих миров его героя буду играть я, во втором – Джуд Лоу, в третьем – Коллин Фаррел.

 – А как часто вы уезжаете на ваш личный остров?

 – Когда мне приходится проводить очень много времени на публике, начинаю остро чувствовать необходимость от всего этого отдохнуть. Это не происходит очень часто, но несколько раз в год мы с Ванессой берем детей и уезжаем на наш остров. Его, конечно, нельзя назвать совсем необитаемым, но, по крайней мере, нас там никто не беспокоит.

 От редакции. Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его новая книга «Фитнес в Голливуде», а 3 апреля состоялась российская премьера пародийного супербоевика «Форсаж да Винчи», в котором Невский играет с Дэвидом Кэррэдайном и Шерилин Фенн.

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