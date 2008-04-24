Острота не помешает, не в Швейцарии живем

– Николай Карлович, когда вы начинали «Исторические хроники», то планировали уложиться в два года. Но ваш исторический сериал продолжается уже лет пять...

– Я рассчитывал выходить с программой каждую неделю. Но это оказалось физически невозможно. Поэтому мы выпускаем 10–12 серий в год, и проект растягивается во времени. Меня радует, что тема истории сегодня востребована. Людям интересны не только их собственные судьбы, но и биография страны. Надеемся, что нам удалось показать историю России как нечто непрерывное, а не разрубленное на фрагменты: дореволюционная, послереволюционная, довоенная, послевоенная...

– Откуда вы черпаете материал для программ?

– Сценарий разрабатывает наша творческая бригада, которая работает над сбором материала и подготовкой документов. Много фактуры берется из мемуаров, кинохроники, архивных документов. Воссоздаются различные реалии эпохи: политические, светские, бытовые. Так пишется «болванка» сценария, а на последнем этапе к нам подключается шеф-редактор передачи «Зеркало» и по совместительству моя жена Марина Жукова – профессиональный историк. Она доводит сценарии до кондиции. После ее работы я лишь вношу какую-то косметическую правку. К работе над каждой серией мы приглашаем различных экспертов: писателей, политиков, музыкантов и даже спортсменов.

– Вы обращаете внимание на конкретных исторических лиц, хотя некоторые ученые считают, что история творится широкой массой народа, этносом.

– Никогда не следует впадать в крайности. Нелепо утверждать, что вся история зависит только от характера и действий определенных людей. Но и движение «широкой народной массы» тоже определяется яркими индивидуальностями. Личности делают историю яркой и интересной. Если попробовать восстановить ее как серый поток целесообразности социально-экономических изменений, то получится тоска зеленая. И если этому детей учат в школе, то понятно, почему они не любят историю.

– Когда к власти приходят яркие личности, такие как Иван Грозный, Петр I или Сталин, то они не только укрепляют страну, но и разрушают ее. Может, было бы лучше, если бы у руля стояли серые чиновники-исполнители, как это происходит, допустим, в Америке, президенты которой особенным полетом души и интеллектом не блещут?

– Америка – это страна с отработанными экономическими и демократическими институтами, которые функционируют как хорошо отлаженный механизм. Поэтому управлять ею в принципе может кто угодно. А Россией должен руководить человек яркий и неординарный. Нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы позволить себе серых людей у власти.

– Недавно я смотрел вашу родную программу «Вести». Там одной из главных новостей была информация о крысе, перегрызшей провод в автомобиле. Все это показывали минут пять: с синхронами, с опросом свидетелей. У вас нет впечатления, что новости у нас стали безумно скучными?

– Вы хотите узнать, не скучаю ли я по «лихим 90-м»? В известной мере скучаю, потому что для политического журналиста это был рай. Но при спокойной жизни не может быть ежедневных потрясений, и новости должны выглядеть именно так, как вы сейчас говорили. Недаром в США и Европе такая скучная аналитика. По сравнению с 1990 годами у нас стало гораздо спокойнее. Но мы все-таки пока не в Швейцарии живем. Конечно, должны быть информационные выпуски, посвященные более острым, актуальным проблемам. Таких программ у нас практически нет.

– В каком состоянии находится работа над программой «Зеркало», с которой вы обещали вернуться в эфир?

– Сейчас мой главный проект – «Исторические хроники». Он отнимает много времени. Поэтому работа над «Зеркалом» находится в паузе. Но, возможно, уже в следующем сезоне я переделаю эту программу. Может быть, это будет ток-шоу.