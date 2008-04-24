Пуаро – не клоун!

Образ знаменитого литературного героя с фирменными усами и неповторимой походкой великолепно воплотил на экране Дэвид Суше. Актер, что называется, вложил всю душу в образ Пуаро. Он изучал историю Бельгии, чтобы понять, в какой среде воспитывался и рос его герой. «Когда мне предложили сыграть Эркюля Пуаро, – сообщил актер пресс-службе «Домашнего», – я проделал огромную тщательную работу. Прочел все романы и рассказы, а также посмотрел, как другие артисты изображали его на экране. В некоторых постановках, к сожалению, он предстает как шут, клоун...»

Для телезрителей, обладающих свободными взглядами, СТС в пасхальный вечер покажет неоднозначный фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». Споры вокруг этой картины не утихают с момента ее появления на экранах в 2004 году. Очевидно, руководство канала решило подлить масла в огонь этой продолжающейся полемики.