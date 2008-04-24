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Ведущая с животиком

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Александр СЛАВУЦКИЙ ]

Ведущая с животиком
фото Г. УСОЕВА

ВЛАДИМИР, не беспокойтесь. Действительно, Ольга Кокорекина сейчас в эфир не выходит. Но это не связано с неудачами и провалами в ее телевизионной карьере. Наоборот, ее ждет радостное событие – в сентябре она станет мамой. Ольга и ее спутник жизни бизнесмен Вадим Быков уже знают, что на свет появится девочка, и даже выбрали для малышки имя. А вот о том, когда телеведущая планирует вернуться в студию «Новостей», информации пока нет.

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