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Влад Галкин стал хирургом

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Александр СЛАВУЦКИЙ ]

Влад Галкин стал хирургом
фото Г. УСОЕВА

 Актер за не такую уж и долгую карьеру успел побывать во многих образах. Несомненно лучшая его работа – Гекльберри Финн в фильме «Приключения Тома Сойера». Затем кем только не приходилось «быть» Владу: старший лейтенант Таманцев в фильме «В августе 44-го», весельчак Сашок из «Дальнобойщиков», спецназовец по прозвищу Якут в сериале «Спецназ», было и много других ролей.

 И вот, наконец, актер дорвался до скальпеля. На этой неделе на СТС начался показ сериала «Я лечу», в котором Владислав Галкин играет хирурга. Рассказывают, что медики, которые консультировали съемки, поражались: насколько уверенно и даже виртуозно Галкин управлялся с медицинскими инструментами. Как будто артист «резал и пришивал» всю жизнь!

 В новенькой больнице в городе Реутове, где ведутся съемки, Галкин уже стал легендой. Один из молодых актеров – исполнитель роли хирурга-стажера – должен был произвести пульпирование. Неловко и комично артист принялся тыкать скальпелем, словно вилкой, в живот актера, исполняющего роль больного. Галкин болезненно перенес эту некачественную сцену. Встал к столу и продемонстрировал всем, как надо красиво и быстро удалять аппендицит.

 Кстати, больница в Реутове, в которой проходят съемки, еще не открыла двери для пациентов. Пока там идут съемки, все – от каталок до сверкающих новеньких ножей – отдано на откуп киношникам.

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