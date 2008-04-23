Особенности звездного отдыха

ЛЕТНИЙ «концертный чес» – важное событие для любого артиста. Чтобы привести в порядок физическую форму и нервы, знаменитости устраивают в эти дни «майские каникулы» и штурмуют заграничные курорты. Какие приключения находят звезды и какую репутацию делают они нашей стране, выяснили «Аргументы неделi».

Хождения по отпускным мукам

ДЛЯ плодотворного труда нужен не менее «продуктивный» отдых. Артисты вызубрили эту истину назубок, поэтому приводят себя в тонус исключительно вдали от Родины и дотошных папарацци. Ведь именно там можно раствориться в толпе отдыхающих. И не боясь общественного резонанса оторваться на полную катушку. Однако, избавляясь от своих «звездных лавров», они рискуют оказаться втянутыми в неприятности наравне с простыми туристами…

К примеру, не так давно отдых в Шарм­эль-Шейхе для певца Евгения Осина превратился в не что иное, как хождение по мукам. «В ожидании заселения в гостиницу мы томились в холле отеля больше трех часов, – признается «АН» Осин. – Оказалось, что турфирма, в которую я обратился, не забронировала нам номера. Многочасовые выяснения отношений результата не дали. Пришлось искать другой отель и делать солидную переплату».

Кинули с отелем в Хорватии и лидера группы «Ногу Свело!» Максима Покровского. Вместо обещанных дворцовых хором артиста заселили в «санаторий для бедных».

А вот солистке группы «Тату» Юле Волковой испортили отдых еще в аэропорту. «Некоторое время назад со мной произошла неприятность в аэропорту Каталонии, – объясняет певица. – Когда на багажном транспортере я не обнаружила своего чемодана с дорогими платьями, поначалу решила, что произошла какая-то накладка и вещи мне вот-вот отдадут. Но не тут-то было!» Простояв у пустой ленты около сорока минут, своего чемодана певица так и не дождалась. На просьбы о помощи сотрудники аэропорта только разводили руками. Поскольку звездный гардероб найти не удалось, через пару месяцев артистке предложили лишь денежную компенсацию. Суммы хватило только на мороженое.

Дебош со звездным размахом

НЕ ВСЕ знаменитости готовы так стоически переносить удары по нервным клеткам и отпускному бюджету. «Есть артисты, которых на курортах стали называть «звездонутыми террористами» и с этого сезона внесли в специальные «черные списки», – секретничает Елена, представитель туристического агентства. – Платят такие клиенты без особой щедрости. А их привычка получать в России из-за своего звездного статуса поблажки и бесплатные бонусы выливается в скандалы. Поэтому гостиничный менеджмент решил таким мягким способом прикрыть этой клиентуре свои апартаменты. Российские знаменитости имидж их бизнесу не делают. А замашкам и умению российских звезд «терроризировать» могут позавидовать такие мировые скандальные дивы, как Мадонна и Мэрая Кери».

Говорят, в Арабских Эмиратах в такие «черные списки» недавно попала Маша Рапутина. Как судачат в светской тусовке, она так отдохнула в одной из дубайских гостиниц, что ее постояльцы даже обратились в местную полицию.

Оскандалился на отдыхе и Максим Галкин. Развлекаясь в модном швейцарском Сент­Морице, юморист отправился по магазинам. Говорят, не получив соответствующего обслуживания, артист обрушил на местных продавцов такое количество резких слов, что охрана бутика якобы была вынуждена «попросить» его удалиться из помещения.

В шоу-тусовке гуляет легенда о том, как Вячеслав Петкун оскандалился в самолете. Якобы по пути в Москву нетрезвый музыкант направился в туалет, но не дошел. Благо вовремя подоспели стюардессы и буквально втолкнули рокера в туалетную кабинку.

Солист группы «Король и Шут» Михаил Горшенев (Горшок) к воздействию алкоголя еще более чувствителен. Рассказывают, однажды, отдыхая в престижном отеле, он перебрал лишнего, а утром «на автопилоте» отправился в ресторан, где завтракали ничего не подозревавшие о грядущем скандале туристы. Горшеневу не понравилась одна парочка, и он решил выяснить, «чьи шишки в лесу». Ходят слухи, что закончилось все рукоприкладством: подоспевшая охрана скрутила руки дебоширу и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Расплата за коллег

ЧТО бы там ни говорили про русскую культуру и ее вклад в мировую историю, после подобных инцидентов отношение к нашим соотечественникам за рубежом весьма неоднозначное. А порой и предвзятое. Нередки случаи, когда знаменитостям приходится расплачиваться за дебоширство своих коллег по цеху и обычных сограждан. Некоторое время назад хоккеист Павел Буре подал в суд на крупнейшую британскую авиакомпанию Вritish Airways за то, что его выгнали из салона самолета. Пилот принял спортсмена за футбольного фаната-хулигана и наотрез отказался подниматься в воздух с подозрительным пассажиром на борту. Как выяснилось позднее, за сутки до этого на том же лайнере из Москвы в Лондон летели русские футбольные болельщики. Они развлекались в полете тем, что прямо в воздухе пытались… раскачать самолет! Чтобы не произошло авиакатастрофы, пилотам пришлось изрядно постараться.

Воинственно настроена была и Ирина Салтыкова. Некоторое время назад певице, летевшей с кипрского курорта, сначала залили соком дорогую одежду. Когда она попыталась высказать свои претензии, обвинили в избиении стюардессы. «После объяснений с милицией меня отпустили, – рассказывает «АН» звезда. – Поскольку предъявленные обвинения не соответствовали действительности, мы уже готовились к судебному процессу. Но авиакомпания прислала нам документ, в котором принесла свои извинения и предложила варианты компенсационного разрешения сложившейся ситуации».

Группе «Иванушки» повезло значительно меньше. Этот же авиаперевозчик высадил подозрительных русских артистов и их менеджмент в Салониках. Там их «повязали» как террористов и отправили до выяснения обстоятельств на местные тюремные нары. Впоследствии вместо извинений пострадавшим лишь намекнули, что сегодняшние российские туристы из-за своего поведения уже никому не внушают доверия.

Вот и получается – русская душа все так же требует праздника. Намучилась в тяжелый период застоя?