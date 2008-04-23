Стычкина «повязали» за убийство
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Владимир ЖАРОВ ]
В НЕПРОСТОЙ ситуации оказался на днях Евгений Стычкин. Во время съемок эпизода убийства в фильме «Дар» охрана одного из столичных бизнес-центров «повязала» Стычкина за нарушение порядка. Не смутили охранников ни софиты, ни камеры. И даже на крики киношников о том, что они срывают съемочный процесс, сотрудники центра реагировать отказывалась.
В итоге конфликт был все-таки разрешен. Но артистов заставили написать объяснительную записку и гарантийное письмо, что во время съемок на территории этого объекта никаких несчастных случаев с летальным исходом не произойдет.
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