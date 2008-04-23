«Дискотека Авария» ушла в гламур…

НЕ БЕЗ эксцессов прошли съемки нового видео группы «Дискотека «Авария». Ребята не изменили своему стилю – ролик получился скандальным, но нарочито гламурным. Помимо нового имиджа самих артистов соответствующую атмосферу в клипе будут создавать армия стриптизерш и актер Константин Крюков.