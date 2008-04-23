… а Газманов в теннис
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Владимир ЖАРОВ ]
ПОХОЖЕ, морская музыкальная тематика все-таки наскучила Олегу Газманову, и артист решил окунуться в спортивную. Как стало известно «АН», на днях музыкант закончил работу над гимном для теннисистов «Последний сет». Впервые эту композицию Газманов планирует сам исполнить на матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Федерации 2008 года (Россия – США).
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