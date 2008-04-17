Пореченков размножился

МИХАИЛ Пореченков, кажется, везде. Он играет в МХТ, снимается в кино. На ТНТ давно ведет «Битву экстрасенсов». А в эту субботу впервые можно будет увидеть Мишу в роли ведущего программы НТВ «Кулинарный поединок». Напомним, что раньше программу вел коллега Михаила по МХТ Дмитрий Назаров. В честь дебюта Пореченков даже сменил имидж и надел очки. Наверное, чтобы не перепутать соль с сахаром, а корицу с перцем.

Впрочем, сам Михаил к новой работе относится с интересом: «Я согласился не раздумывая. Моя супруга в восторге, наконец-то сумею научиться хоть что-либо делать по кухне».

В пресс-службе ТНТ нам сообщили, что руководство канала против нового амплуа Пореченкова не возражает. В мире ТВ не принято, чтобы лицо одной кнопки светилось на другой, но здесь случай особенный. Все-таки НТВ и ТНТ, как близнецы-братья, – структуры одного медиа-холдинга.