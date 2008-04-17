«Двойные стандарты» – на экране и в жизни

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «Звезда» программу «Двойные стандарты» делают Юлия Ющик и Алексей Вершинин. Журналистские расследования сняты в уникальном для российского телевидения формате live-to-tape (сюжет без закадрового текста), построенном на постоянном присутствии репортера в кадре. События разворачиваются буквально на глазах у зрителя!

Алексей и Юлия задаются самыми злободневными вопросами. К чему ведет нас генная модификация и что стоит за научным прогрессом? Экология – здоровье или всеобщее заблуждение? Противостояние жильцов и коммунальщиков; конфликты чиновников и местных жителей; спор супругов при разделе имущества; спортсмены-экстремалы и завсегдатаи гламурных тусовок… Ведущие изначально занимают противоположные стороны и отстаивают свою точку зрения, привлекая на помощь экспертов и специалистов. Кто из них будет убедительнее, решают зрители.

В ближайшем выпуске программы Юля встанет на защиту экстремальных видов отдыха, а Алексей с головой окунется в гламурный образ жизни.

Алексей: Мы попробовали поменяться ролями: я должен был прожить целую неделю гламурно, а Юлия – экстремально.

Юлия: Специалисты создавали имитацию схода лавины и показывали, как оказывается человек под снегом. Меня закапывали в снег, а потом эмчээсники пытались найти – нашли, конечно. Более того, я ни разу не стояла на лыжах, но в Хибинских горах пришлось встать.

Алексей: Мне было намного тяжелее. Сходил в ночной клуб – тоже впервые в жизни. Еле отбился от геев, предлагавших руку и сердце… Я был в шоке. Не знаю, что опаснее – погрузиться в лавину в горах или в московскую ночную жизнь.

Юлия: Мне предстоит экст­ремальное действо: на неделю отправлюсь в латвийскую тюрьму. Вот, думаю, стоит побриться налысо или нет…

Алексей: Юля ездила в Припять – тоже экстремальный туризм за деньги. Набирают группу и везут в зону.

Юлия: Радиация там, конечно, высокая. Нам сказали: ничего не бойтесь. Вы там пробудете 6–8 часов, от этого не полысеете и на потенцию не повлияет (оператор беспокоился, не будет ли последст­вий!)… Программа «Двойные стандарты» – это репортерская работа, но в ней есть элемент перформанса, шоу, игры. Может быть, не хватает исследования, аналитики… Зато она живая!

Алексей: Наш проект совершенно уникален. Аналога ему в российской журналистике нет. Здесь – все живое. Нет закадрового текста. Когда ты приезжаешь на место, ты знаешь, что потом ничего другого не напишешь. Не сможешь найти какой-то бэк-граунд, добавить что-то из Интернета. Все твои эмоции – на поверхности, мгновенны. Все, что у тебя есть, – 3–4 часа на съемку. Что ты за это время сумел собрать – то и передал в эфир!

Юлия: Этот формат был придуман в США для новостной журналистики и очень активно использовался. Где-то что-то происходит – ты тут же об этом рассказываешь и принимаешь во всем самое активное участие.

Алексей: И нам пришло в голову сделать в этом формате целый проект. Уральские левши взяли блоху, которую придумали американцы, подковали ее и сделали из этого такую потрясающую программу!

Юлия: Когда мы работали в программе «Вести-Москва», то впервые сняли сюжет с Венского бала в Манеже в таком формате. Потом решили снять пилот программы. Чудесным образом он попал на телеканал «Звезда». Теперь приходится работать вместе каждый день!

Алексей: И я Юлю вижу чаще, чем свою девушку!

Юлия: Что говорит девушка по этому поводу?

Алексей: Возражает бабушка девушки. Недавно посмотрела программу, сказала: «Алеша, все понравилось… Но что это за деваха все время возле тебя вертится?!»…