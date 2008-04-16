Литвинова станет мультяшкой…

НА ДНЯХ актриса Рената Литвинова пополнит свой творческий багаж мультфильмом. Она согласилась озвучить героиню нового анимационного фильма «Сапсан» – эксцентричную голубку Галу.

Мультяшный персонаж Литвиной влюблен в сокола, которого озвучит Константин Хабенский. Планируется, что в российский прокат картина выйдет в конце этого года.