Литвинова станет мультяшкой…
№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
НА ДНЯХ актриса Рената Литвинова пополнит свой творческий багаж мультфильмом. Она согласилась озвучить героиню нового анимационного фильма «Сапсан» – эксцентричную голубку Галу.
Мультяшный персонаж Литвиной влюблен в сокола, которого озвучит Константин Хабенский. Планируется, что в российский прокат картина выйдет в конце этого года.
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