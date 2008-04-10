//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Душа должна быть нежной, а тело – выносливым

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Ольга ВАРГАНОВА  ]

Душа должна быть нежной, а тело – выносливым
Лиза Боярская считает, что лучше жизнь прожить коротко, но ярко, чем размеренно и бездарно

 – ПОСЛЕ премьеры фильма «Ирония судьбы. Продолжение» ты проснулась знаменитой, жизнь как-то изменилась?

 – На самом деле никаких изменений я не ощущаю. Хожу на репетиции в театр, на занятия, живу, как и жила до премьеры фильма. Пару раз кто-то меня узнал на улице, пару раз попросили дать автограф – вот и все. А в остальном все то же, что и было до выхода фильма на широкий экран. Жизнь у меня быстрая, бурная, местами сумасшедшая. Но я могу сказать, что для меня это был важный этап. После выхода «Иронии» и фильма «Адмирал», который должен выйти в ноябре, я стала избирательнее относиться к предлагаемой работе.

 – Ты говорила, что во время съемок «Иронии» вы бесконечно смеялись. А что у вас такое происходило на съемочной площадке, что всех так веселило?

 – Все шло от Кости Хабенского и Сережи Безрукова. Эти два сумасшедших человека просто превращали съемочную площадку в комнату смеха ежедневно. Костя Хабенский вообще-то молчун, он шутит редко, но метко. А Сережу Безрукова просто невозможно остановить. Он фонтанирует двадцать четыре часа в сутки, и даже в пять утра, когда все уже валятся с ног, еле ползают по площадке, Сергей бодр. И надо сказать, что в результате фильм сложился из наших актерских импровизаций. Мы совершенно не были привязаны к сценарию, он очень много раз переделывался и переделывался вместе с нами, в итоге мы очень много импровизировали и почти все наши предложения вошли в фильм. Был момент сотворчества, а это дорогого стоит.

 – А ты влюбляешься в партнеров?

 – Да, всегда влюбляюсь, но это не значит…

 – Понятно, что не значит.

 – Иначе я вообще не понимаю, как играть любовь, если ты не испытываешь к партнеру хотя бы легкого чувства влюбленности.

 – Два года шли съемки картины про адмирала Колчака, где ты играешь его возлюбленную Анну. Расскажи, что это была за женщина?

 – Эта женщина была с Колчаком до последних секунд его жизни. Они познакомились случайно, и в общей сложности их история длилась примерно два года. Они очень долго состояли в переписке. Потом была случайная встреча, и опять  – расставание. Потом несколько мгновений счастья в Харбине, мгновений истинного счастья. Соединились они навсегда уже в Омске, когда Александр Васильевич стал верховным правителем России. Его арестовали, а она пошла за ним, и ее тоже арестовали. После его расстрела она тридцать лет отсидела в лагерях.

 Конечно, это была необыкновенная женщина! Ради любви к Колчаку она бросила мужа и сына, ее не страшили ужасы Гражданской войны, даже смерть. Я много читала про эту женщину, многое про нее знаю, и меня восхищает история любви этих двух по-настоящему красивых людей. По-моему – это совершенство, эталон. Их отношения не укладываются в общепринятые рамки.

 – А ты отснятый материал видела?

 – Немного видела. Могу сказать, что большего счастья, чем от работы с режиссером фильма Андреем Кравчуком, я вообще никогда не испытывала. Мы подробно репетировали сцены, разборы были очень тщательные, глубокие и интересные, он не упускал, кажется, ни одной мотивировки поведения того или иного героя.

 Эта работа доставила мне огромное наслаждение и большую радость от творческого процесса. И поэтому я бы не называла это работой, это была настоящая, полнокровная и фантастическая жизнь. Я думала о роли днем и ночью, даже когда репетировала спектакли в театре, думала о своей Анне Васильевне. Короче, этим жила до последнего съемочного дня. А когда он наступил – это был ужас! Я никогда в жизни так не ревела, часов пять кряду. Не могла успокоиться, рыдала до отупения и ничего не могла с собой поделать. Мне казалось, что меня убили, что только что закончилась моя жизнь. Поэтому и материал отснятый не могла досмотреть до конца – начинала снова рыдать. Но, мне кажется, это будет замечательная картина.

 Смешно, наверное, но мне очень обидно, что Анна Васильевна – это не я. По мне так лучше жизнь прожить коротко, ярко и по-настоящему, чем буднично, размеренно и бездарно.

 – Лиза, ну ты отчаянная девушка!

 – Да, да, видимо, да.

 – Как мама с папой относятся к твоим успехам?

 – Мама восторженно ахает и охает, а папа  – критически. Он со мной все разбирает, делает замечания и т.д. И это хорошо, хуже было бы, если бы я приходила домой и слышала сплошные только восторги.

 – Мне кажется, что ты абсолютно гармоничный человек, как ты выживаешь в Малом драматическом театре у Льва Додина? Ведь это, мягко говоря, непросто.

 – В непростую атмосферу за кулисами стараюсь не погружаться, да у меня и времени на это нет. А репетировать с Львом Абрамовичем Додиным мне всегда было интересно. Пять лет у него проучилась и очень ему благодарна. Я не была в армии, но, думаю, мы получили армейскую выучку за годы учебы. Поэтому к режиму работы в этом театре давно привыкла, меня он не раздражает. Для меня это естественная среда обитания.

 Мне говорят – как ты снималась в двух фильмах параллельно? Отвечаю: ребята, я прошла такую школу у Додина, что для меня это детский сад. Не боюсь браться за любую физически или душевно сложную, изматывающую работу, потому что мой организм в этом смысле находится в постоянном тренинге.
 – Знаю, что ты не собиралась поступать в театральную академию. Каким ветром все-таки тебя туда занесло?

 – Я в школе училась не очень хорошо. Но у меня было все в порядке с гуманитарными науками. Мне нравилось организовывать разные праздники. И вначале думала пойти в институт культуры на режиссуру массовых представлений. Потом поняла, что это не то. Пошла на курсы по пиару. Но когда нужно было сидеть по четыре часа на лекциях, быстро от этого очумела и начала прогуливать.

 В этот момент я пошла в Театр имени Ленсовета на спектакли «В ожидании Годо» и «Калигула». И решение поступать на актерский было принято сразу. До экзаменов оставался месяц, и я начала готовиться к поступлению. В семнадцать лет даже мысли не допускала, что не поступлю. Мне казалось, если чего-то очень хочешь, то всего можно добиться. Поступала сама. Понятно, что родителям ничего не стоило позвонить и попросить за меня. Я сказала: родители, дайте по­пробовать самой. Если во мне нет ничего такого, за что меня можно взять, зачем буду мучиться четыре года, а потом, может быть, и всю жизнь. И поступила на курс к Додину.

 – Какой театр ты любишь?

 – Когда выхожу из театра и понимаю, что счастлива, – такой театр я люблю. Мы были на гастролях в Новосибирске, там есть театр, где я посмотрела «Женитьбу Фигаро». Это чудо! Их принимали как мегазвезд… Очень люблю театр Петра Фоменко. Когда они приезжали к нам на гастроли, я посмотрела практически все спектакли. Вот это настоящий праздник! А мне самой хотелось бы поиграть разноплановые роли, чтобы понять свои возможности. Например, сыграть какую-нибудь оторву, наркоманку отпетую.

 – Лиза, с таким лицом, как у тебя, на это вряд ли можно рассчитывать...

 – Очень жаль, а мне бы хотелось. В кино интересно бы было поработать с мэтрами нашими – с Михалковым, Говорухиным, Чухраем. Но и совсем молодые и неизвестные режиссеры мне интересны.

 – Михаил Чехов говорил: нам есть что сказать на сцене только тогда, когда мы страдаем, когда мы просто счастливы – нам нечего сказать. Ты с ним согласна?

 – Не могу с этим однозначно согласиться. Допустим, когда я влюблена, мне это очень помогает в творчестве. Во мне появляется какая-то мощная энергия, которая наполняет ту или иную роль, и от этого спектакль только выигрывает!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//Политика

Захарова прокомментировала высказывание Трампа о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы"

Захарова прокомментировала высказывание Трампа о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее высказывание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы.

//В мире

США со странами союзниками готовы объявить новые меры против России

США со странами союзниками готовы объявить новые меры против России

Соединённые Штаты и страны союзники НАТО собираются объявить на следующей неделе о новых мерах против России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Министерская встреча НАТО пройдёт с 3 по 4 апреля в Вашингтоне.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Александр Мороз по собственному желанию захотел покинуть предвыборную гонку, и попросил избирателей больше не считать его кандидатом в президенты Украины. Официально снять свою кандидатуру он не смог, поскольку все допустимые для этого сроки уже прошли.

//В мире

Экс-глава Совбеза ДНР раскрыл главный козырь воюющих с Киевом защитников Донбасса

Экс-глава Совбеза ДНР раскрыл главный козырь воюющих с Киевом защитников Донбасса

Александр Ходаковский, бывший секретарь Совета безопасности ДНР, раскрыл главный козырь защитников Донбасса. По данному вопросу Ходаковский высказался в видеоинтервью военному корреспонденту Юрию Котенку.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Закон о материнском капитале могут откорректировать

Закон о материнском капитале могут откорректировать

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко намерен внести в парламент предложения по корректировке закона о материнском капитале. Вопрос обсуждался во время встречи с уполномоченной по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой.

//Криминал

В Москве допрашивают экс-министра по развитию Дальнего Востока

В Москве допрашивают экс-министра по развитию Дальнего Востока

В четверг стало известно о задержании экс-министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. Сейчас появилась информация, что бывшего чиновника допрашивают в Москве в рамках разбирательства по уголовному делу.

//Общество

Какой была Зима-2019. Аномалии и трагедии

Какой была Зима-2019. Аномалии и трагедии

В последнее время в разных частях мира все чаще наблюдаются аномальные природные явления. По мнению многих специалистов, мир на грани фатальных климатических изменений. Так, жаркий Тунис и Алжир этой зимой просто засыпало снегом.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Политика

В Северной столице  предвыборная лихорадка

В Северной столице  предвыборная лихорадка

Главными региональными выборами 8 сентября 2019 г. станут выборы губернатора Санкт-Петербурга.  Поэтому все усилия внутриполитического блока АП брошены сейчас на губернаторские выборы в Питере. Наступило даже внутриполитическое затишье по всем другим направлениям.

//Новости СМИ2

//Политика

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Белорусские власти так и не пришли к единому выводу – устремить свой взор на Запад или остаться при Востоке? Самый ярый «западник» – министр иностранных дел Макей. Его подчинённые так и норовят наговорить гадостей в адрес Москвы. К примеру, облить грязью российского посла.

//Политика

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Арест в Москве 26 марта экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова не на шутку взбудоражил российскую элиту. Соцсети переполнены подробностями и версиями происходящего. Задержание повергло в ступор многих чиновников в аппарате правительства.

//Политика

Стратеги Карибского моря

Стратеги Карибского моря

Пока западная пресса без устали предупреждала всё «прогрессивное человечество» о том, что Москва готовится напасть на страны Прибалтики, российские военные высадились в Венесуэле. Самолёты доставили на берег Карибского моря десятки тонн специального и сто российских военных

//Общество

Безумство дронов

Безумство дронов

Боевая практика стран НАТО и Израиля подтвердила главное – беспилотники в армиях и военно-воздушных силах стали реальной ударной силой. И  самостоятельным родом войск. Компьютер (мозг боевого дрона) способен без проблем переварить нечеловеческие перегрузки воздушных схваток.

//Общество

Дума о дури

Дума о дури

День смеха, отмечаемый 1 апреля, всегда был для брата-журналиста поводом покуражиться: сообщить, что правительство объявило день Куликовской битвы выходным, а депутат Милонов ушёл наконец в монастырь. Именно депутатские инициативы заставляют нас поглядывать на календарь

//Общество

Наука разрушать

Наука разрушать

В конце февраля 2019 г. государственный Российский научный фонд (РНФ) свернул на неопределённый срок бюджетное финансирование более чем 300 научных проектов на 7,3 млрд рублей. В объяснениях не разобраться: почему-то между госпосредниками нет каких-то соглашений.

//Новости партнеров

//Общество

«Каштан» для губернатора

«Каштан» для губернатора

Два БТР спецгруппы разведки группировки войск в Чечне спокойно возвращались в место дислокации на Ханкалу. Миновали Аргун, до поворота на базу оставалось буквально три-четыре километра. Взрыва никто не услышал, просто какая-то сила смела людей на разбитый асфальт…

//Общество

Весеннее обострение стратегической авиации США

Весеннее обострение стратегической авиации США

Сообщения в лентах новостей кишат упоминаниями о полётах у наших границ на Балтике американских тяжёлых стратегических бомбардировщиков В-52Н «Стратофортресс». Это единственные в ВВС США носители крылатых ракет большой дальности с ядерными зарядами. Что происходит?

//Культура

Кто убил Марину Левкоеву?

Кто убил Марину Левкоеву?

В обществе идёт активное обсуждение первых серий фильма «Содержанки» в постановке Константина Богомолова, известного театрального экспериментатора. «Содержанки» – не телесериал, они расцвели на видеоплатформе Start, несколько серий доступны в Интернете. Я посмотрела четыре и на этом, пожалуй, остановлюсь.Встреча с прекрасным состоялась… 

//Общество

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

История о том, как влиятельная государственная машина, не чувствительная к правам граждан в Геленджике, хладнокровно содействует лишению их законного имущества. 31 семья может лишиться приобретённой недвижимости, потому что Внешэкономбанк не содействует её выводу из-под залога.

//Общество

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

В Ставропольском крае скандал. Жители села Казинка Андроповского района требуют отставки губернатора Владимира Владимирова и его правительства. Причём требуют посредством единственного доступного им способа – с помощью голодовки. Все остальные методы уже перепробовали.

//Спорт

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Рассказать о будущем подземки «Аргументам недели» согласился президент Союза московских архитекторов, главный архитектор проектно-изыскательского института по строительству метрополитена и транспортных сооружений Николай ШУМАКОВ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Юлия Меньшова извинилась за фото с Пхукета в бикини
2

Участница группы "Фабрика" Саша Савельева впервые стала матерью
3

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
4

Сборная Москвы заняла первое место по итогам IX зимней Спартакиады учащихся России
5

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры