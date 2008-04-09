У Панина – воспаление легких?

НА ДНЯХ актер Алексей Панин попал в больницу с проблемой дыхательных путей. По словам артиста, эта хворь – осложнение после простуды, от которой он пытался излечиться самостоятельно. Сейчас Панин проходит интенсивный курс лечения и чувствует себя уже намного лучше. Единственное, что доставляет ему серьезный дискомфорт, – запрет врачей на курение.