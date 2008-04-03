//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Любовь – это жуткая связанность!

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]

Любовь – это жуткая связанность!
Клара Новикова, фото Г. УСОЕВА

– Не так давно у вас состоялась премьера спектакля «Поздняя любовь» по Исааку Башевису Зингеру. Ваша героиня ищет спасения от жизненных невзгод в любви. Она вам понятна?

– Не то чтобы очень близка, но было интересно ее постигать и узнавать. Мне кажется, что любовь по большому счету ужасная мука, страдание. Это не простая история: ах, влюбилась, мне хорошо, меня любят, а ужасная зависимость, и надо быть к ней готовым. Даже разделенная любовь пусть приятная, но мука. Это всегда жуткая связанность – ты не можешь парить свободно в небесах, потому что ты уже не один. Ты в ответе не только за себя, но и за того человека, которого любишь.

– А какая мука, если любовь еще и безответная! У вас было много неразделенных чувств?

– Не могу сказать, что были какие-то безумные романы и страсти. Увлечения – да. Но я на этой стороне жизни никогда не зацикливалась. Более того, мне кажется, что дружеские отношения могут быть желаннее любовных. Когда есть доверие, надежность, когда тебя воспринимают такой, какая ты есть, и не хотят переделать под себя. Для меня важна эта сторона, я – человек свободы и не люблю жестких рамок. Даже платье ношу на размер больше.

– А как же брак? Ведь супружеские отношения всегда несут ограничения.

– И в этом нужно оставить какое-то свободное пространство для себя. К тому же в браке я столько лет, что мы с мужем абсолютно свободные люди. Конечно, мы – семья. От этого никуда не денешься – у нас дети, внуки. Когда им тяжело, я освобождаю себя от всего, чтобы им помочь и быть с ними. Стараюсь приготовить им что-нибудь вкусненькое.

– Мне было всегда интересно, почему вы не поменяли фамилию, когда вышли замуж за известного журналиста Юрия Зерчанинова?

– Во-первых, к тому времени я уже была известна как Клара Новикова. Это имя стало узнаваемым брендом. А фамилия Зерчанинова такая длинная, что ни в одну афишу не помещалась. Муж отнесся к этому с пониманием. Он тоже не стал Юрием Новиковым.

– А девичью фамилию – Герцер – вам никогда не хотелось вернуть? Она такая красивая!

– Да, очень красивая. Но в советские годы такую фамилию тоже нельзя было печатать на афишах. К тому же, когда выходила замуж первый раз, меня никто не знал. Я работала в Кировоградской филармонии, и никто из моих знакомых – ни родители, ни педагоги – не могли представить, что через несколько лет я обоснуюсь в Москве.

– На какие качества в мужчинах вы обращаете внимание, что для вас важно?

– Чистоплотность во всех ее смыслах и проявлениях. Некоторые девушки говорят, что им нравится, когда мужчина умный, другие – красивый, а мне важно все вместе. Никогда не любила хамов, нахалов.

– А рост, цвет глаз, волос и так далее?

– Вот Новиков был невысокого роста и худощав, а Зерчанинов выше Новикова и совсем не худощав, но спортивен. Мне важнее, интересно ли с этим человеком, каков его круг общения. После поцелуя и безумия страсти надо потом еще о чем-то и говорить.

– К слову о мужчинах, которые вам нравятся. Мы беседуем в Театре миниатюр Михаила Жванецкого. С Михаилом Михайловичем вас что связывает?

– Огромная любовь и невероятное уважение к нему. Как мне кажется, мы очень близкие люди. Когда не стало Виктора Ильченко, Жванецкий позвонил мне и сказал: «Клар, свои должны быть вместе». И я пришла сюда. Это было 14 лет назад. У нашего театра нет никаких программ – это просто некая общность людей: Роман Карцев, Михаил Михайлович и я. Он нас объединил.

– Одна из главных целей любого брака – дети. Вы сейчас не раскаиваетесь, что из-за своей гастрольно-разъездной работы недостаточно занимались дочерью?

– До сих пор время от времени Маша (дочь Клары Новиковой, театральный критик. – А.С.) меня этим упрекает. Но она никогда не была брошенной. Знаю актрис, которые отдают своих детей в интернаты. Когда моя дочь была совсем маленькой, возила ее на гастроли. В гостинице жарила ей оладушки, курочку. А вечером уходила выступать и просила выпустить на концерте пораньше. Когда дочь подросла и стала ходить в школу, брала ее с собой только летом. Остальное время ею занимался папа.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//В мире

Косачев заявил, что Трамп "нагло вмешивается" в отношения РФ и Венесуэлы

Косачев заявил, что Трамп "нагло вмешивается" в отношения РФ и Венесуэлы

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что президент США Дональд Трамп "нагло вмешивается" в отношения России и Венесуэлы.

//В мире

Помпео назвал сумму, которую США готовы потратить на госпереворот в Венесуэле

Помпео назвал сумму, которую США готовы потратить на госпереворот в Венесуэле

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео назвал сумму, которую Вашингтон готов потратить на госпереворот в Венесуэле. Об этом говорится в письменных показаниях дипломата конгрессу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Александр Мороз по собственному желанию захотел покинуть предвыборную гонку, и попросил избирателей больше не считать его кандидатом в президенты Украины. Официально снять свою кандидатуру он не смог, поскольку все допустимые для этого сроки уже прошли.

//В мире

Трамп: Россия должна уйти из Венесуэлы

Трамп: Россия должна уйти из Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Америки сделал резонансное заявление днем в среду, 27 марта. По словам американского политика, Россия "должна уйти из Венесуэлы", причем в самое ближайшее время.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Госдума: США не следует указывать России, с кем сотрудничать

Госдума: США не следует указывать России, с кем сотрудничать

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в среду, 27 марта, заявил, что руководству Соединенных Штатов Америки не следует указывать России, с кем сотрудничать.

//Общество

В Москве одну из станций метрополитена закроют на два года

В Москве одну из станций метрополитена закроют на два года

С 30 марта будет закрыта станция столичного метрополитена «Каховская». Планируется, что она будет вновь открыта спустя два года – в 2021 году. Закрыть станцию пришлось из-за строительства новой линии.

//Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Вечером в среду, 27 марта, стало известно, что бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов арестован. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Политика

В Северной столице  предвыборная лихорадка

В Северной столице  предвыборная лихорадка

Главными региональными выборами 8 сентября 2019 г. станут выборы губернатора Санкт-Петербурга.  Поэтому все усилия внутриполитического блока АП брошены сейчас на губернаторские выборы в Питере. Наступило даже внутриполитическое затишье по всем другим направлениям.

//Новости СМИ2

//Политика

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Белорусские власти так и не пришли к единому выводу – устремить свой взор на Запад или остаться при Востоке? Самый ярый «западник» – министр иностранных дел Макей. Его подчинённые так и норовят наговорить гадостей в адрес Москвы. К примеру, облить грязью российского посла.

//Политика

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Арест в Москве 26 марта экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова не на шутку взбудоражил российскую элиту. Соцсети переполнены подробностями и версиями происходящего. Задержание повергло в ступор многих чиновников в аппарате правительства.

//Политика

Стратеги Карибского моря

Стратеги Карибского моря

Пока западная пресса без устали предупреждала всё «прогрессивное человечество» о том, что Москва готовится напасть на страны Прибалтики, российские военные высадились в Венесуэле. Самолёты доставили на берег Карибского моря десятки тонн специального и сто российских военных

//Общество

Безумство дронов

Безумство дронов

Боевая практика стран НАТО и Израиля подтвердила главное – беспилотники в армиях и военно-воздушных силах стали реальной ударной силой. И  самостоятельным родом войск. Компьютер (мозг боевого дрона) способен без проблем переварить нечеловеческие перегрузки воздушных схваток.

//Общество

Дума о дури

Дума о дури

День смеха, отмечаемый 1 апреля, всегда был для брата-журналиста поводом покуражиться: сообщить, что правительство объявило день Куликовской битвы выходным, а депутат Милонов ушёл наконец в монастырь. Именно депутатские инициативы заставляют нас поглядывать на календарь

//Общество

Наука разрушать

Наука разрушать

В конце февраля 2019 г. государственный Российский научный фонд (РНФ) свернул на неопределённый срок бюджетное финансирование более чем 300 научных проектов на 7,3 млрд рублей. В объяснениях не разобраться: почему-то между госпосредниками нет каких-то соглашений.

//Новости партнеров

//Общество

«Каштан» для губернатора

«Каштан» для губернатора

Два БТР спецгруппы разведки группировки войск в Чечне спокойно возвращались в место дислокации на Ханкалу. Миновали Аргун, до поворота на базу оставалось буквально три-четыре километра. Взрыва никто не услышал, просто какая-то сила смела людей на разбитый асфальт…

//Общество

Весеннее обострение стратегической авиации США

Весеннее обострение стратегической авиации США

Сообщения в лентах новостей кишат упоминаниями о полётах у наших границ на Балтике американских тяжёлых стратегических бомбардировщиков В-52Н «Стратофортресс». Это единственные в ВВС США носители крылатых ракет большой дальности с ядерными зарядами. Что происходит?

//Культура

Кто убил Марину Левкоеву?

Кто убил Марину Левкоеву?

В обществе идёт активное обсуждение первых серий фильма «Содержанки» в постановке Константина Богомолова, известного театрального экспериментатора. «Содержанки» – не телесериал, они расцвели на видеоплатформе Start, несколько серий доступны в Интернете. Я посмотрела четыре и на этом, пожалуй, остановлюсь.Встреча с прекрасным состоялась… 

//Общество

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

История о том, как влиятельная государственная машина, не чувствительная к правам граждан в Геленджике, хладнокровно содействует лишению их законного имущества. 31 семья может лишиться приобретённой недвижимости, потому что Внешэкономбанк не содействует её выводу из-под залога.

//Общество

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

В Ставропольском крае скандал. Жители села Казинка Андроповского района требуют отставки губернатора Владимира Владимирова и его правительства. Причём требуют посредством единственного доступного им способа – с помощью голодовки. Все остальные методы уже перепробовали.

//Спорт

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Рассказать о будущем подземки «Аргументам недели» согласился президент Союза московских архитекторов, главный архитектор проектно-изыскательского института по строительству метрополитена и транспортных сооружений Николай ШУМАКОВ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
3

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
4

"Эта травля невыносима", первый муж Юлии Началовой отрицает все обвинения в свой адрес
5

Участница группы "Фабрика" Саша Савельева впервые стала матерью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры