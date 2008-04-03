«Форсаж да Винчи» и Александр Невский штурмуют российские экраны!

3 АПРЕЛЯ 2008 г. в кинотеатрах Москвы стартует полнометражный художественный фильм – пародийный супербоевик «Форсаж да Винчи».

Этот фильм уникален многим. Во-первых, это совместный россий­ско-голливудский проект, главные роли в котором играют Александр Невский («Московская жара»), Дэвид Кэррэдайн («Убить Билла») и Шерилин Фенн («Твин Пикс»).

Во-вторых, фильм представляет собой пародию сразу на несколько топовых картин – «Форсаж», «Код да Винчи», «Убить Билла» и другие блокбастеры – и происходит все действо в сопровождении «забойной» озвучки от сценаристов Comedy Club.

И наконец, несмотря на столь «голливудский» состав, сюжет фильма разворачивается в Москве, где русский гонщик и американский ученый вместе ищут сокровища Ордена тамплиеров! Именно благодаря столь хитро закрученной интриге и родился лучший кинослоган этого года: «Вы когда-нибудь пробовали искать сокровища тамплиеров в Южном Бутово?»

Невский выполняет и поставленную перед собой цель снимать русско-голливудские боевики не хуже, чем в Голливуде, и с участием мировых знаменитостей.

Бюджет боевика составил 12 млн. долл., картина уже продана для проката более чем в 40 стран мира, где выйдет под международным названием Treasure Raiders.