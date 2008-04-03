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Винокур гордится званием шута

№ 14(100) от 03.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Винокур гордится званием шута

 ОДИН из самых популярных телевизионных юмористов – Владимир Винокур отметил 60-летие. Карьера будущего мастера эст­рады началась в Курском строительном техникуме. Потом были музыкальное училище, Ансамбль песни и пляски Московского военного округа, ГИТИС, популярнейший в те годы ансамбль «Самоцветы», сольная карьера в «Москонцерте» и, наконец, собственный театр пародий.

 Еще четверокурсником ГИТИСа его пригласили в Московский театр оперетты на амплуа опереточного комика. В театре он стал любимцем кордебалета в полном составе. Но всем прочим предпочел одну балерину – Тамару Первакову. Винокур не дарил девушке цветов, а преподнес кошку со словами: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Гарантирую, наша жизнь будет прекрасна!»

 Профессия артиста – одна из самых опасных в мире, и судьба Винокура это подтверждает. Пять раз он чудом избежал гибели. Не сел на теплоход «Адмирал Нахимов» – не хотел путешествовать без друга Льва Лещенко. Теплоход утонул. Винокур уцелел во время обстрела в Афганистане и выжил после страшной автомобильной аварии в Германии. Во время перелета по маршруту Сургут – Москва экипаж попросил юмориста развлекать пассажиров – в самолете оказался поврежден двигатель, и экипаж боялся паники. Во время гастролей по Волге юморист чуть не умер от перитонита…

 Высокое звание паяца один из лучших пародистов страны считает почетным. Песня «Я шут гороховый!», которую он исполнял по ТВ во время его чествования, еще раз это подтвердила. Кстати, на плече юмориста красуется татуировка с изображением шута!

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