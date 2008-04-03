//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Программа-минимум Сергея Новикова

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Валерия КОЧЕРГИНА ]

<nobr>Программа-минимум</nobr> Сергея Новикова
Сергей Новиков

 – МОЖНО ли доверять вашему ток-шоу о самолечении?

 – Каждый из нас (хотя бы в душе) считает себя специалистом по «налаживанию» собственного здоровья. Нам не страшно, что не хватает даже элементарных знаний о физиологии тела. Мы уверены, что интуиция и житейский опыт подвести не должны! А тут еще копилка народных рецептов, «ценные» сведения о которых можно почерпнуть на каждом шагу. Увы, надо всегда помнить, что один и тот же рецепт способен одного поставить на ноги, а другого покалечить. В общем, как ни крути, а без помощи специалиста назначать себе даже элементарные на первый взгляд препараты и процедуры небезопасно. Для тех, кто в это не верит, – новая программа «Лига пациентов. Помоги себе сам» с моим участием. Это целая линейка программ по будням.

 – У вас есть медицинское образование?

 – В детстве у меня был выбор: стать ветеринаром или биологом. Ветеринар – это практическая профессия, а биолог все-таки больше наблюдатель. В Хабаровске, где я жил, не было вуза, в котором учили бы на ветеринара. Зато рядом был педагогический университет. Так что по образованию я преподаватель биологии и химии. По окончании университета поступил в аспирантуру и стал еще специалистом… по лягушкам и жабам.

 – Но как вы попали на телевидение?

 – Услышал про конкурс дикторов на хабаровском телевидении. Меня взяли, и помимо чтения прогноза погоды я стал вести программу о «лохматых и пернатых» – рассказывал о животных. Потом поехал в Москву на курсы повышения квалификации. Вот так все и получилось.

 – Можно ли говорить, что после рождения в вашей семье близнецов – Семена и Кристины – вы стали по-другому относиться к работе?

 – Нет. Я всегда хотел детей и умею с ними общаться. После рождения Кристины и Семена, может, добавилось ответственности. Стал беспокоиться, уже не задерживаюсь на работе.

 Хотя в прошлом году работа мне очень помогла… На канале «Домашний» выходила программа «Сделай мне ребенка». Она была как раз для «чайников» и посвящена воспитанию и выращиванию детей. Я как папа с маленьким стажем интересовался буквально всем. Начиная с того, как кормить ребенка, и заканчивая тем, как с ним общаться.

 – И чему вы научились? Есть у вас теперь рецепты для отцов?

 – У нас с женой есть небольшие разногласия по поводу того, что можно, а что нет. Конечно, есть вещи, которые категорически нельзя. Мы не против разных развлечений, но пока не позволяем им смотреть телевизор. Считаем, что в первые годы ребенок должен развиваться, общаясь с родителями, сверстниками. Наверное, это единственное правило, которое мы стараемся соблюдать. Отцу важно не бояться собственного ребенка. Многие папы просят, чтобы малыша кормила-поила только мама. Они боятся им навредить и не берут на руки, даже когда ребенок тянет к ним ручки. Наоборот, ребенку очень важно, чтобы именно папа взял его в свои сильные руки. Отец, как и мать, должен гулять с ребенком, купать, укладывать спать.

 – Вы еще скажите – готовить!

 – Очень люблю готовить! Для детей что-то вкусное готовлю только я. Например, творожную запеканку. Рецепт очень простой: 500 г свежего творога, добавляем изюм, орехи, сахар, немного соли и 2–3 яйца. Все это ставим в духовку, и через 40 минут запеканка готова.

 – В общем, вы хоть и телезвезда, но при этом семейный, а не тусовочный человек. О вас не сплетничают. Не обидно? Не хотелось ли запустить «утку» в прессу?

 – Меня никогда не интересовала подобная слава. Семья – это самое главное. Есть много людей, которые практически положили жизнь, чтобы прославиться благодаря тусовкам – их имена на слуху. Но для меня это никогда не было целью.

 – Вы уже достаточно реализовали себя в жизни?

 – То, о чем я мечтал в детстве, практически все сбылось. Причем все это реализовалось за три года. В первый год появилась квартира, на второй была свадьба, а на третий – родились дети. Так что план-минимум выполнен. Буду жить, растить детей и помогать людям в программе «Лига пациентов»…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//В мире

Пушков предрек бесконечную войну с Украиной в случае присоединения Донбасса к РФ

Пушков предрек бесконечную войну с Украиной в случае присоединения Донбасса к РФ

Присоединение Донецкой и Луганской народных республик к России привело бы к началу военного конфликта с Украиной. Соответствующей точки зрения придерживается Алексей Пушков, член Совета Федерации.

//Армия

Разведчики НАТО активизировались на границах РФ

Разведчики НАТО активизировались на границах РФ

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в ходе научно-практической конференции в Москве заявил, что государства, входящие в Североатлантический альянс активизируют разведдеятельность у границ РФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Граждане России смогут получать пенсию и без прописки

Граждане России смогут получать пенсию и без прописки

Жители страны, не имеющие зарегистрированного места проживания, получат возможность получать социальные пенсионные выплаты по адресу фактического места жительства.

//В мире

Помпео: приоритетом бюджета США является борьба с влиянием России

Помпео: приоритетом бюджета США является борьба с влиянием России

Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 27 марта, сделал важное заявление. По словам дипломата, приоритетом бюджета страны сейчас является борьба с "пагубным влиянием" Российской Федерации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Слава светлому уму

Слава светлому уму

Во времена СССР в Находке был центр по выпуску дальневосточной консервированной морской продукции. Качество ее было не всегда на уровне, но количество такое, что консервами кильки в томате закусывали и в столицах союзных республик, и в деревнях с аулами бывшей необъятной родины.

//В мире

Заоблачные проблемы «AirBaltic»: от самолетов до пилотов

Заоблачные проблемы «AirBaltic»: от самолетов до пилотов

Г-на Анрийса Матисса до сих пор называют «народным министром». И это соответствует действительности: экс-глава министерства сообщения вникал во все нюансы ведомства, и прекрасно знал, как вывести на международный уровень авиакомпанию Латвии «AirBaltic».

//Общество

Абызова просят оставить под домашним арестом в Барвихе

Абызова просят оставить под домашним арестом в Барвихе

Защита обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова предложила поместить его под домашний арест. Адвокат подсудимого Александр Аснис попросил суд о любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Политика

В Северной столице  предвыборная лихорадка

В Северной столице  предвыборная лихорадка

Главными региональными выборами 8 сентября 2019 г. станут выборы губернатора Санкт-Петербурга.  Поэтому все усилия внутриполитического блока АП брошены сейчас на губернаторские выборы в Питере. Наступило даже внутриполитическое затишье по всем другим направлениям.

//Новости СМИ2

//Политика

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Белорусские власти так и не пришли к единому выводу – устремить свой взор на Запад или остаться при Востоке? Самый ярый «западник» – министр иностранных дел Макей. Его подчинённые так и норовят наговорить гадостей в адрес Москвы. К примеру, облить грязью российского посла.

//Политика

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Арест в Москве 26 марта экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова не на шутку взбудоражил российскую элиту. Соцсети переполнены подробностями и версиями происходящего. Задержание повергло в ступор многих чиновников в аппарате правительства.

//Политика

Стратеги Карибского моря

Стратеги Карибского моря

Пока западная пресса без устали предупреждала всё «прогрессивное человечество» о том, что Москва готовится напасть на страны Прибалтики, российские военные высадились в Венесуэле. Самолёты доставили на берег Карибского моря десятки тонн специального и сто российских военных

//Общество

Безумство дронов

Безумство дронов

Боевая практика стран НАТО и Израиля подтвердила главное – беспилотники в армиях и военно-воздушных силах стали реальной ударной силой. И  самостоятельным родом войск. Компьютер (мозг боевого дрона) способен без проблем переварить нечеловеческие перегрузки воздушных схваток.

//Общество

Дума о дури

Дума о дури

День смеха, отмечаемый 1 апреля, всегда был для брата-журналиста поводом покуражиться: сообщить, что правительство объявило день Куликовской битвы выходным, а депутат Милонов ушёл наконец в монастырь. Именно депутатские инициативы заставляют нас поглядывать на календарь

//Общество

Наука разрушать

Наука разрушать

В конце февраля 2019 г. государственный Российский научный фонд (РНФ) свернул на неопределённый срок бюджетное финансирование более чем 300 научных проектов на 7,3 млрд рублей. В объяснениях не разобраться: почему-то между госпосредниками нет каких-то соглашений.

//Новости партнеров

//Общество

«Каштан» для губернатора

«Каштан» для губернатора

Два БТР спецгруппы разведки группировки войск в Чечне спокойно возвращались в место дислокации на Ханкалу. Миновали Аргун, до поворота на базу оставалось буквально три-четыре километра. Взрыва никто не услышал, просто какая-то сила смела людей на разбитый асфальт…

//Общество

Весеннее обострение стратегической авиации США

Весеннее обострение стратегической авиации США

Сообщения в лентах новостей кишат упоминаниями о полётах у наших границ на Балтике американских тяжёлых стратегических бомбардировщиков В-52Н «Стратофортресс». Это единственные в ВВС США носители крылатых ракет большой дальности с ядерными зарядами. Что происходит?

//Культура

Кто убил Марину Левкоеву?

Кто убил Марину Левкоеву?

В обществе идёт активное обсуждение первых серий фильма «Содержанки» в постановке Константина Богомолова, известного театрального экспериментатора. «Содержанки» – не телесериал, они расцвели на видеоплатформе Start, несколько серий доступны в Интернете. Я посмотрела четыре и на этом, пожалуй, остановлюсь.Встреча с прекрасным состоялась… 

//Общество

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

История о том, как влиятельная государственная машина, не чувствительная к правам граждан в Геленджике, хладнокровно содействует лишению их законного имущества. 31 семья может лишиться приобретённой недвижимости, потому что Внешэкономбанк не содействует её выводу из-под залога.

//Общество

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

В Ставропольском крае скандал. Жители села Казинка Андроповского района требуют отставки губернатора Владимира Владимирова и его правительства. Причём требуют посредством единственного доступного им способа – с помощью голодовки. Все остальные методы уже перепробовали.

//Спорт

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Рассказать о будущем подземки «Аргументам недели» согласился президент Союза московских архитекторов, главный архитектор проектно-изыскательского института по строительству метрополитена и транспортных сооружений Николай ШУМАКОВ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
3

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
4

"Эта травля невыносима", первый муж Юлии Началовой отрицает все обвинения в свой адрес
5

Участница группы "Фабрика" Саша Савельева впервые стала матерью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры