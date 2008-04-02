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Маэстро отмечает юбилей

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий ИВАНОВ ]

Маэстро отмечает юбилей
Дуэт Маэстро и С. Джанни

 ЕГО творческий путь берет начало в Ленинградском театре имени Комиссаржевской. Молодой человек служил там актером, а в свободное от репетиций и спектаклей время писал стихи. В 1969 г. одно из его стихотворений попало к композитору Игорю Цветкову. Так появилась песня «Золушка». Илья Резник в мгновенье превратился в самого востребованного поэта-песенника. Таким и остается уже четыре десятка лет.

 Вряд ли найдется хоть один россиянин, которому бы не были знакомы строки таких замечательных песен, как «Старинные часы», «Вернисаж», «Стюардесса по имени Жанна», и еще несколько десятков популярных хитов, вышедших из-под его пера. Произведения мастера звучат более чем в 40 художественных фильмах, а еще он автор более тридцати книг стихов и прозы. Неудивительно, что в программе были заявлены самые именитые звезды отечественной эстрады: Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Стелла Джанни, многие другие артисты и друзья именинника.

 Шоу обещало быть интересным.

 Народный артист России, великий русский поэт Илья Резник появился на сцене под аплодисменты публики в умопомрачительном элегантном белом костюме. Поразил присутствующих легкой походкой, царственной статью и великолепной, прямо-таки офицерской осанкой. Поприветствовав зрителей, он обратился к ним в стихах (а как же иначе?). Заключительные строки прозвучали так:

«Когда нежданный юбилей
Настиг меня, как рок,
Я пригласил моих друзей,
Я сделал все, что мог!»

Действительно, для того чтобы праздник удался на славу, Илья Рахмиэлевич «сделал все, что мог». Лучшие из лучших представителей отечественной эстрады сочли за честь быть приглашенными на юбилей человека-легенды. И надо отдать должное, гости постарались порадовать не только самого юбиляра, но и зрителей Государственного Кремлевского дворца. Первым поздравить Маэстро вышел Николай Басков.

 Затем звезды сменяли друг друга, соревнуясь в яркости поздравительных речей в адрес поэта и великолепии песенных номеров. Между прочим, действие шло при полном аншлаге и продолжалось более четырех часов (замечу, без антракта!). Публика была буквально очарована поставленным шоу и с удовольствием наблюдала за происходящим. Одним из самых ярких моментов концерта стала песня, исполненная… самим юбиляром. Да не просто так, а в дуэте с новой звездой российской эстрады Стеллой Джанни.

 Творческий союз с этой талантливой певицей возник несколько лет назад. Их знакомство состоялось в Париже. На дружеском вечере Резник услышал, как Стелла поет, и предложил ей сотрудничество. Учитывая тот факт, что певица еще сама пишет музыку, их союз позволил в короткие сроки заявить о себе как о новом культурном явлении на нашей сцене. В прошлом году вышла в свет дебютная пластинка Стеллы Джанни – «Быть женщиной твоей», где авторство всех текстов принадлежит, конечно, Илье Рахмиэлевичу.

 Вместе они исполнили красивую лирическую композицию «Нетелефонный разговор». Надо сказать, что смотрелся звездный дуэт просто великолепно: элегантный, «как белоснежный рояль», Резник и обворожительная, облаченная в сногсшибательное рубиновое платье певица заставляли любоваться собою, словно влюбленная пара с картинки глянцевого журнала. Это смотрелось невероятно эффектно, и контраст цветов только усиливал восприятие самой песни – сложной, горькой и красивой истории любви.

Про себя я от души сказал «спасибо» Маэстро, что он открыл для нас новую, удивительную планету – Стеллу Джанни. «Она – ярко выраженная представительница классической эстрады, где всегда ценились мелодичность, чистота интонировок, содержание, тема, сюжет и, конечно, музыкально-художественный вкус исполнителя», – сказал однажды Илья Резник об артистке. И я не могу с ним не согласиться – ей есть, что сказать слушателю. Тем временем программа продолжалась, и звезды российской эстрады сменяли друг друга. В завершение на сцену вышла сама Алла Борисовна Пугачева. Кому как не ей знать, какие замечательные хиты пишет Резник! Примадонна на высшем уровне исполнила четыре песни, горячо встреченные публикой.

 И как же потрясающе выглядели Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Илья Резник – союз трех творческих друзей, вновь рядом стоявших, как и раньше, на сцене Кремлевского дворца, на «Вернисаже Маэстро».

 Долгих вам лет, дорогой Илья Рахмиэлевич, а нам, вашим поклонникам, новых песен, которые помогают жить!

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