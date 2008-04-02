Шуфутинский – на больничной койке

НАСТОЯЩЕЕ ЧП произошло с Михаилом Шуфутинским. Дело в том, что в ближайшее время у артиста планируется юбилейный концерт, а он между тем умудрился практически накануне столь важного для себя мероприятия... сломать ребро!

Поездка на горнолыжный курорт в Австрию обернулась для популярного певца настоящим испытанием и серьезной травмой. Шуфутинский на несколько дней отправился в горы на частном самолете – чтобы покататься на лыжах. Спускаясь с одной из сложных горных трасс, артист не удержал равновесие. Падение привело к серьезной травме – сломанному ребру и ушибу руки.

На месте Михаил прошел срочное обследование, после чего в этот же день было принято решение срочно возвращаться в Москву.

«Сейчас я чувствую себя значительно лучше, – говорит Шуфутинский. – Но все равно пока очень неудобно спать и тяжеловато дышать. В Москве меня обследовал еще один врач и прописал полный покой. Перелом ребра ведь особо не лечится. Просто необходимо время, чтобы все зажило. А еще для хорошей работы легких порекомендовали надувать воздушные шарики. Этим теперь и занимаюсь!»

Врачи также запретили певцу его любимое плавание и прочие физические нагрузки. Правда, доктора успокоили певца, что выступить на предстоящем концерте он все-таки сможет.