//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Любовь, похожая на сон

№ 12(98) от 20.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Любовь, похожая на сон

УЖЕ больше года Софи и Кристофа связывает нечто большее, чем просто профессиональные отношения. Он сыграл главную роль в последнем режиссерском опыте знаменитой актрисы «Исчезнувшая в Довиле». Нужно было, чтобы закончились съемки, прошло некоторое время, и только тогда звездная пара стала появляться вместе. И даже прилюдно целоваться.

«АН»: Скажите, Кристоф, вы были знакомы с Софи Марсо до работы над этим фильмом?

К.Л.: До этого мы встретились только однажды – лет 20 назад на одном ужине. Где лишь поздоровались.

«АН»: Будучи самыми известными французскими актерами в мире, вы не были знакомы и реально встретились, начав работу в фильме Софи?

К.Л.: Абсолютно! Софи написала сценарий. Это у нее заняло три года. А потом пришло время искать актера на главную мужскую роль. Она мне позвонила и прислала сценарий. Я его прочитал и согласился сниматься.

«АН»: Сыграв главную роль в ее картине, вы заняли важное место и в ее жизни. Сильно ли отличаются ваши взаимоотношения с Софи на съемочной площадке от того, как это происходит в жизни?

К.Л.: На съемочной площадке до самого последнего дня работы между нами не было никакой истории. Это были взаимоотношения режиссера с актером: очень дружеские, и ничего такого не случилось в этот период работы.

Во время нашего разговора мне сказали, что Софи готова к короткой беседе. Меня проводят в комнату, где, несмотря на буйствующее за окном солнце, из-за закрытых жалюзи царит легкий полумрак. Легкое коричневое шелковое платье Софи ладно сидит на ее точеной фигурке.

«АН»: Софи, вы распрощались с актерством? Ведь теперь вы режиссер двух фильмов.

С.М.: Одно другому не мешает. Только надо правильно распорядиться временем. Работая сначала над сценариями, а потом и как режиссер, я освободилась внутренне, не скажу от фрустраций, но от внутренней напряженности и скованности. Теперь я чувствую в себе легкость и летучесть.

«АН»: Может быть, дело не только в режиссерской работе? Оба ваших фильма автобиографичны. В первом отсветы отношений с первым мужем, польским кинорежиссером Анджеем Жулавским. Он был гораздо старше вас.

С.М.: Но разница в возрасте никогда не была для нас проблемой. Мне в то время, наверное, был нужен зрелый мудрый мужчина рядом, обладающий свободным духом. После моего дебюта в 13 лет в «Вечеринке» («Буме») мне показалось, что я останусь вечной школьницей французского кино. Мне кажется, люди не выбирают друг друга случайно. А мы с Анджеем говорили на одном языке.

«АН»: ...а второй фильм привел вас к встрече с Кристофером.

С.М.: Сценарий писался без всякой связи с образом и характером Кристофера Ламберта. До этого я его видела всего один раз в жизни. Просто теперешняя встреча с ним случилась тогда, когда должна была произойти, в нужный день и в нужный час.

«АН»: Чем он вас подкупил?

С.М.: Долго рассказывать. У меня не выходит из головы желание написать книгу про нашу историю, про страсть вообще. Но… вечная нехватка времени.

«АН»: Получается, что мужчины вашей жизни всегда как-то связаны с кино? (Второй муж и отец ее второго ребенка был американским кинопродюссером.)

С.М.: Но это нормально. С 13 лет я вращаюсь в основном только в мире кино. Разумеется, я общаюсь с людьми из других сфер деятельности, но с людьми кино чувствовала себя всегда ближе. При этом мне кажется, что невозможно жить вместе с человеком, если он вне зоны твоих профессиональных интересов. К тому же у нас с Кристофером есть другие точки пересечения. Например, нам доставляет огромное наслаждение тривиально заботиться друг о друге.

«АН»: Остается ли время на семью?

С.М.: Дети для меня на первом месте. Каждый день я провожу время с ними. Но они, например, не видели ни одного моего фильма.

Я не показывала им мои фильмы, чтобы специально привлечь к этому их внимание, а они, может быть, не почувствовали такой необходимости. Прежде всего я хочу, чтобы они чувствовали и знали, что я их мама. И видели меня как мать.

«АН»: Кристофер сказал, что его 14-летняя дочь мечтает учиться в бизнес-школе в Бостоне или в Нью-Йорке. А кем мечтают стать ваши дети?

С.М.: Они оба очень свободные, экспрессивные и творческие. Но, наверное, рано говорить о том, кем мечтают стать Жюльет (5 лет) и Винсент (12 лет).

«АН»: Несколько слов вашим русским поклонникам.

С.М.: Спасибо вам большое за вашу верность. Я нечасто бываю в вашей стране, но каждый раз чувствую тепло и искреннее внимание людей. Это было, когда я приезжала на съемки «Анны Карениной» в Санкт-Петербург или бывала в Москве.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь данный шаг для России и Европы, рассказал доктор военных наук, профессор Василий Лата.

//В мире

Познер назвал «колоссальную ошибку» антипутинской пропаганды

Познер назвал «колоссальную ошибку» антипутинской пропаганды

Постоянно высказываясь о президенте России Владимире Путине в негативном ключе, западная пропаганда допускает колоссальную ошибку, считает известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

//В мире

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Киевский экономист Александр Охрименко рассказал о способе прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление аналитик сделал некоторое время назад в телевизионном эфире.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

Спецдокладчик ООН Идрисс Джазаири, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы, уверен, что продуктовые санкции приносят больше ущерба Европе, чем России.

//В мире

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

В августе - сентябре 2019 года на Украине может вспыхнуть «полномасштабная война». Соответствующий прогноз в своем Telegram-канале опубликовал некоторое время назад российский журналист Эдвард Чесноков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Латвийский политолог Янис Григалис: «Будем реалистами! Денег от России мы не получим!»

Латвийский политолог Янис Григалис: «Будем реалистами! Денег от России мы не получим!»

И вновь «всплыл» вопрос о компенсации за «советскую оккупацию». Министр юстиции Латвии намерен предъявить счет России за «советский период». К нему присоединились министры юстиции Эстонии и Литвы. Балтия считает, что Россия нанесла им «ущерб» в период пребывания в составе СССР.

//В мире

Нейросети грозят вытеснить живых исполнителей с музыкального рынка?

Нейросети грозят вытеснить живых исполнителей с музыкального рынка?

Компания Warner Music заключила контракт с исполнителем Endel на выпуск двадцати альбомов в течение одного года. Феномен заключается в том, что Endel – это нейросеть. Алгоритм, а не человек.

//Общество

Увлеченность гаджетами стала показателем бедности

Увлеченность гаджетами стала показателем бедности

Эксперты проанализировали образ жизни состоятельных людей и тех, у кого низкий доход. Оказалось, что чем обеспеченее человек, тем меньше времени он старается проводить перед монитором.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Общество

СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова

СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, подозреваемого в создании преступного сообщества и крупной афере.

//Новости СМИ2

//Политика

Бывший госсекретарь США не видит международного порядка без участия России

Бывший госсекретарь США не видит международного порядка без участия России

Экс-госсекретарь и помощник президента Америки по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что не может себе вообразить мироустройство, при котором Россия не входит в число стран, решающих ключевые вопросы.

//В мире

В Нидерландах нашлась украденная 20 лет назад картина Пикассо

В Нидерландах нашлась украденная 20 лет назад картина Пикассо

В Нидерландах нашлась пропавшая двадцать лет назад картина испанского художника Пабло Пикассо «Бюст женщины» (Дора Маар). Полотно обнаружил голландский детектив Артур Бранд.

//Экономика

Медведев пообещал россиянам заморозку налогов на шесть лет

Медведев пообещал россиянам заморозку налогов на шесть лет

В ближайшие шесть лет правительство не будет корректировать налоговую систему, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на прошедшей сегодня расширенной коллегии Министерства финансов.

//Шоу-бизнес

Дочка Тома Круза растёт копией отца, но его это не интересует

Дочка Тома Круза растёт копией отца, но его это не интересует

Кэти Холмс выложила в соцсеть фотографию их с Томом Крузом дочери Сури. Девочка оказалась поразительно похожа на своего отца. Но, несмотря на это, актёр не стремится видеться с дочерью.

//Общество

Срочное совместное заявление координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

Срочное совместное заявление координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

Сегодня в пункте пропуска «Джлеб» руководителем российского Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР генерал-майором В.М.Купчишиным проведено координационное совещание по выработке пошаговых мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря «Рукбан».

//Общество

В РПЦ невзлюбили калининградских домовых

В РПЦ невзлюбили калининградских домовых

В Калининграде спор между РПЦ и местными властями вызвали домовые. Если иначе – хомлины. В городе установили несколько фигурок маленьких человечков, что очень не понравилось священнослужителям.

//Новости партнеров

//Армия

В Росгвардии призвали не считать их бойцов «монстрами с дубинкой»

В Росгвардии призвали не считать их бойцов «монстрами с дубинкой»

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов призвал россиян воспринимать ведомство и его сотрудников не как «беснующихся монстров с резиновой дубинкой», а как свою защиту.

//Общество

Красивым женщинам оказалось сложнее добиться высокой должности

Красивым женщинам оказалось сложнее добиться высокой должности

Учёные доказали, что красивым женщинам сложнее добиться руководящего поста. «Роковым красоткам» меньше доверяют как другие женщины, так и мужчины, подсознательно воспринимая их как опасность.

//Общество

Турчак: вузы России должны войти в мировой топ-50 по качеству подготовки кадров для цифровой экономики

Турчак: вузы России должны войти в мировой топ-50 по качеству подготовки кадров для цифровой экономики

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендует подготовить стратегию вхождения минимум пяти отечественных высших учебных заведений в топ-50 мировых вузов в области цифровизации.

//В мире

Стали известны потери украинских силовиков с момента начала операции в Донбассе

Стали известны потери украинских силовиков с момента начала операции в Донбассе

На Украине обнародовали свежую цифру потерь силовиков с момента начала операции против самопровозглашенных республик Донбасса. По данному вопросу высказался Петр Порошенко, президент соседнего государства.

//Авто

Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о ценах на топливо

Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о ценах на топливо

Российское правительство пришло к соглашению с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо до 30 июня текущего года, сообщил сегодня вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

//Шоу-бизнес

В Сети появились детские фотографии Тимати

В Сети появились детские фотографии Тимати

Симона Юнусова, мать известного рэпера Тимати, опубликовала у себя в социальной сети детскую фотографию своих сыновей Артёма и Тимура. Женщина частенько делится со своими подписчиками секретами воспитания.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
5

Борис Гребенщиков высказался о творчестве певицы Монеточки

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры