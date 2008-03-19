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A’Studio отвезут в психиатрическую клинику

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Екатерина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ]

A’Studio отвезут в психиатрическую клинику

 «Нам нравится музыка «Отпетых мошенников», поэтому и решились на совместную работу, несмотря на повальную дуэтизацию страны, – рассказывает лидер A’Studio Байгали Серкебаев. – Впервые Кети выступает в необычном для себя амплуа – фрагментарно исполняет мелодичный рэп. В композиции есть и русская распевность, и хип-хоп, и r’n’b, и гитарные вставки. Получилась симпатичная, эклектичная вещь».

 На конец марта в Ташкенте уже запланированы съемки клипа «Сердцем к сердцу». Режиссером видео станет клипмейкер Баходыр Юлдашев, работавший с группами Reflex, «Танцы минус», «Динамит». Главными героями видео станут Кети Топурия и Сергей Аморалов. Сценарий ролика так же необычен, как и сама песня: музыканты попадут в некое пространство, одновременно напоминающее... тюрьму и психиатрическую клинику! Спасти всех от безумия, разумеется, сможет только любовь.

 «С A’Studio нас объединяют общие музыкальные пристрастия, – рассказывает продюсер «Отпетых мошенников» Евгений Орлов. – Идея создать дуэт родилась в поезде, когда мы вместе возвращались с фестиваля «Юрмала». Более полугода мы искали стиль, делали аранжировку».

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