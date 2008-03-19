«Серебро» лишили миллионов?

НА БОЛЬШИЕ деньги «попали» участницы группы «Серебро». Из-за поломки сантехники в их квартире экс-участницы «Евровидения» выложили кругленькую сумму в размере... 5 млн. 200 тыс. рублей!

Дело в том, что солистки коллектива Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина живут в одной съемной квартире. Пока певицы гастролировали, в их ванной комнате прорвало трубу и залило водой находившийся под ними почтовый филиал. Когда девушки вернулись домой, их ждала не очень утешительная новость: предстояло выплатить 200 тыс. рублей за ремонт почты и... 5 млн. рублей за испорченную бандероль! Дело в том, что вода попала на особо ценную посылку, которая оценивалась в 5 миллионов, правда, ее почему-то особо не оберегали.

– Когда мы уезжали, я чувствовала, что в чем-то будет подвох, – по секрету рассказала «АН» Елена Темникова. – Чувствовала, что надо вернуться пораньше. Но не могла. И вот результат.

– Так вы, оказывается, миллионеры? – поинтересовались «АН». – Теперь нет, – с горечью в голосе признались девушки.