Ума Турман устала от крови

– УМА, почему вы не следуете примеру Джулии Робертс и Сандры Баллок и редко снимаетесь в романтических комедиях?

– Я стараюсь пробовать себя в разных жанрах. Многие зрители задают мне такой вопрос. Поэтому спешу обрадовать всех, кто любит комедии, – в ближайшее время на мировые экраны выходит новая картина «Случайный муж». В ней я играю главную женскую роль. Моя героиня – ведущая радио-шоу, которая дает советы слушательницам. Так вот, после того как она советует одной женщине расстаться со своим бойфрендом, брошенный парень решает отомстить...

– Вы прекрасно выглядите! Не могли бы поделиться секретами?

– Никаких особых секретов у меня нет. Моя фигура имеет способность становиться то уже, то шире. И думаю, что это происходит не только со мной! (Смеется.) Так что если говорить серьезно, то единственный способ всегда быть в хорошей форме – правильное питание и регулярные физические нагрузки. Раньше я не очень любила посещать тренажерный зал, но после того, через что я прошла в период подготовки к съемкам в картинах «Убить Билла 1» и «Убить Билла 2», мне стало совсем несложно заставить себя позаниматься хотя бы час.

– Многие критиковали «Убить Билла» за чрезмерную жестокость. Что вы об этом думаете?

– Не будем забывать, что режиссером был Квентин Тарантино, а он всегда снимает жесткие картины. Я успокаиваю себя тем, что на протяжении всей карьеры снялась лишь в нескольких «кровавых» лентах, и режиссером их был именно Тарантино. Имею в виду обе части «Убить Билла» и «Криминальное чтиво». Честно говоря, мне понравилось играть роль такой суперженщины, которая восстанавливает справедливость.

– Ваш партнер по картине «Убить Билла» Дэвид Кэррадайн рассказывал мне, что вы действительно овладели несколькими видами боевых искусств, пока готовились к съемкам. Это так?

– Я играла женщину, которая в прошлом была профессиональной убийцей. Так что она не только прекрасно дерется, но и владеет всеми видами холодного и огнестрельного оружия. По­этому мне пришлось осваивать не только разные виды единоборств и бодибилдинг (чтобы выглядеть спортивной и мускулистой), но и стрельбу из пистолетов и автоматов, а также метание ножей и фехтование на мечах. Что касается Дэвида Кэррадайна, то он – легендарный актер, и работать с ним было очень приятно. Знаю, что он приезжал в Москву и снимался с вами в картине «Форсаж да Винчи». Дэвид рассказывал мне о том, что ему понравилось в России.

– Вас в России тоже очень любят. Может, приедете?

– Обязательно! Я вообще стараюсь как можно чаще выбираться из Америки в Европу, так как мои предки родом из Швеции и мне нравится ощущать себя «гражданином мира». Очень хочу походить по музеям Москвы и Санкт-Петербурга.

– Имеет ли еще кто-нибудь в вашей семье отношение к шоу-бизнесу?

– Во-первых, мама в молодости была моделью. Во-вторых, один из трех моих братьев всерьез интересуется актерской карьерой. Ну а кто действительно имел прямое отношение к шоу-бизнесу, так это мои бабушки. Одна из них была профессиональной актрисой. Другая – известной шведской красавицей. Она даже позировала многим знаменитым скульпторам того времени. А вот мой отец – профессор Колумбийского университета.

– А как вы попали в мир кино?

– Я родилась и выросла в штате Массачусетс. В 16 лет переехала в Нью-Йорк, где начала модельную карьеру и параллельно стала брать уроки актерского мастерства. В 1987 году в фильме «Поцелуй папочку на ночь» состоялся мой кинодебют. А год спустя в картине «Опасные связи» я исполнила роль молодой девушки Сесиль, которую соблазняет герой Джона Малковича. Именно эта картина привлекла ко мне внимание продюсеров.

– Как вы проводите свободное время?

– У меня двое маленьких детей, о каком свободном времени вы говорите? Стараюсь совмещать родительские обязанности с киносъемками, но это не всегда получается. Малыши для меня превыше всего! Так что если детям вдруг захотелось на Гавай­ские острова, то я отказываюсь от всех предложений и сценариев и лечу с ними отдыхать.