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Раков стал конкретнее

№ 11(97) от 13.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Раков стал конкретнее

 – ВИКТОР, после того как в 1996 году вам вручили театральную премию «Чайка» в номинации «Злодей», этот ярлык к вам приклеился. Справедливо?

 – Какой-то неумный сказал, а остальные подхватили. Думаю, это началось с того, что я снялся в картине Саши Велединского «Закон», где сыграл крайне отрицательного героя. Но я довольно много играл и положительных героев.

 – В одном из интервью вы сказали, что представляли актерскую профессию «более радужной, потому что не знали ее изнанку». Конкретно, что вас подразочаровало?

 – Мне казалось, что вот сыграешь хорошую роль, и на тебя тут же свалятся слава, почет и уважение. А оказалось, что нахрапом ничего в актерстве не бывает – это прежде всего большой труд, огромное количество потерянного здоровья. Надо step by step – потихонечку двигаться, двигаться, овладевать профессией. И это процесс бесконечный, безумно интересный, но при одном условии – если ты хочешь расти, быть органичным и убедительным. А слава или популярность могут прийти, а могут и не прийти. Все относительно.

 Я, кстати, очень рад, что если и есть у меня какая-то популярность, то она пришла, когда мне было уже за тридцать, и у меня «крышу» не снесло.

 – О многих спектаклях Ленкома ходят легенды, в том числе о курьезных ситуациях, без которых практически не обходится ни одна постановка. Вам самому приходилось в переплеты попадать?

 – На гастролях в Баку в спектакле «Юнона» и «Авось» я играл пылающего еретика – исполнял танец с факелом. А за кулисами стояло ведро с водой – на всякий случай я мочил штаны, лохмотья рубашки, волосы, чтобы себя не подпалить… В первый раз я намочил себя слишком сильно, вышел на сцену, а с меня вода течет. Я с этим факелом поскользнулся и свалился в проход, еле оттуда вылез и… опять растянулся. Но факел из рук не выпустил! За кулисами ко мне подошел Захаров, говорит: «Вы видели когда-нибудь клоунов на льду? Страшное зрелище», – и ушел.

 – Можете ответить на старый как мир сугубо «женский» вопрос: почему мужчины любят одних, а женятся на других? Женщины этого не понимают.

 – Лично у меня ощущение, что я женился на тех, кого любил… А женщины много чего не понимают.  

 – Ваша избранница изначально должна обладать какими-то конкретными физическими внешними данными?

 – Попа, грудь, личико, ножки – все должно быть при ней. Для мужчины важно сначала увидеть то, что я перечислил, а уж потом стараться искать то, без чего невозможна совместная жизнь. А это, в первую очередь, – нежность, трогательность, ненавязчивость… Последнее очень важно – потому что мужчине надо бывать одному. Между прочим, прошло немало времени, пока я сам из достаточно инфантильного молодого человека стал превращаться в мужчину. Стал жестче, конкретнее, у меня появилось свое отношение к окружающему миру, поменялись ценности. И во многом мне помогла моя сегодняшняя жена.

 – Как вы познакомились?

 – Как-то Люся пришла в театр с подругой и в конце спектакля подарила мне цветы. А после спектакля мы продолжили знакомство. Я возил ее с собой на гастроли, потому что не мог без нее ни минуты. А однажды украл. Просто увез на дачу за сто километров от Москвы – в место, где нет телефонов, и она не могла предупредить маму, что не приедет ночевать. Люся спросила: «Что же мне делать?» Я говорю: «Считай, что я тебя украл, как невесту крадут на Кавказе, и ни о чем не думай»!» Она сразу расслабилась, мы замечательно провели несколько дней, и ее мама отнеслась к этому с пониманием. Первое время мы с ней жили без регистрации. Уже 17 лет вместе, нашей дочке Настеньке 16.

 – У вашей супруги есть таланты?

 – Конечно! Она моя муза. Ведь, как говорит Марк Захаров, «для актера и актрисы очень важно, кто с ними рядом. Именно от второй половины во многом зависит: либо артист начинает расти, либо деградирует». Мой случай эту истину подтверждает, и если я чего-то как артист добился, это благодаря жене и дочке.
 – Практически все спектакли Ленкома построены на движении. Для поддержания формы приходится жерт­вовать драгоценным свободным временем?

 – Нет. Когда-то я занимался дзюдо, плавал, бегал. Пока старого запаса хватает. И вообще мне один врач посоветовал: никаких зарядок до четырех дня. Утром надо потянуться, как это делают дети, животные – снять все естественные блокировки. Этого достаточно.

 – В каких кинопремьерах можно будет вас увидеть в ближайшее время?

 – Во-первых, наш юбилейный, 80-й, театральный сезон в разгаре. Спектакль «Женитьба» по Гоголю, где, как вы знаете, занят весь цвет нашего театра, недавно с успехом прошел в Самаре, скоро повезем его в Питер. Что касается кино, то я не любитель загадывать и козырять названиями лент, которые еще не вышли.

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