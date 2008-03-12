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Индивидуальность в сегодняшнем шоу-бизнесе – явление редкое

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Кристина УЛЬЯНОВА ]

Индивидуальность в сегодняшнем шоу-бизнесе – явление редкое
Надежда так и не стала Мадонной... фото Г. УСОЕВА

Лепс – сценический близнец Кокера

 «В РОССИИ шоу-бизнеса нет, – признается композитор и бывший солист группы «Дюна» Сергей Катин. – А есть его клон и самодеятельность. Поэтому артисты во все времена пользовались западной калькой. Проще говоря, воровали у своих западных коллег манеру исполнения и имидж».

 Правда, тогда это использовалось в основном в качестве учебного пособия. Сегодня ситуация изменилась, и клонирование артистов и их творчества – это уже отдельный механизм по получению прибыли и созданию новой, но «вторичной» музыкальной культуры.

 Если говорить о первопроходцах в «эстрадно-копировальной отрасли», то одним из успешных принято считать исполнителя Александра Серова. Говорят, что именно его удачное сходство в голосовом тембре, манерности, нарочитой сексуальности с Томом Джонсом и принесло ему такую внушительную армию поклонников.

 Явное подражание западному кумиру Роду Стюарту можно было заметить в манере исполнения и характерной прическе, которую перенял лидер группы «Рондо» Александр Иванов.

 «Калькированный имидж» Игоря Саруханова под Джино Ванелли тоже принес артисту неплохие зрительские дивиденды.

 Схожие имидж, манера исполнения и фирменные движения руками Джо Кокера можно обнаружить сегодня в арсенале Григория Лепса.

 Ходят слухи, что после удачного хореографического опыта Жанны Фриске в копировании танцевальных па Кайли Миноуг ее менеджмент решил сделать ей идентичную прическу и парочку сценических костюмов.

 А вот имидж Мадонны, под который некоторое время назад «подлатали» Надежду Бабкину, оказался для казачки непосильной ношей. Изменив стиль в одежде, макияж, цвет волос и укладку, Надежда Георгиевна вдруг поняла, что в этом «содранном» с голливудской дивы образе ей некомфортно. Поэтому сегодня она более внимательно относится к таким экспериментам.

Тимати сменил национальность?

 В ОТЛИЧИЕ от взрослых коллег по цеху, которые любое талантливое сходство выдают за свое собственное «природное достояние», взращенная на «фабричном» сырье молодая поросль клонированием гордится. К примеру, Виктория Дайнеко не раз отмечала, что она копия Дженнифер Лопез.

 Юля Савичева на момент ее делегирования на «Евровидение» была явно калькирована с кумира миллионов тинейджеров Аврил Лавин. Правда, этот грамотный ход, рассчитанный на поклонников Лавин, принес Савичевой только одиннадцатое место.

 Неоднократно был замечен в копировании различных рэп-лидеров и певец Тимати. Причем подражание проявляется не только в музыкальном направлении, скандальных выходках, но и в позиционировании своей национальности.

 «Я был крайне удивлен, когда узнал, что позиционирующий себя «черной звездой» Тимати не имеет никакого отношения к афроамериканской культуре, – признался «АН» один из музыкальных телевизионных продюсеров. – Оказалось, что он нормальный парнишка с татарскими корнями, а вся эта «чернуха» – «содранная» пиаровская калька».

 Чтобы подходить под мировой стандарт шоу-бизнеса и под подобранный музыкальный материал, певице Алексе пришлось изменить свое лицо. В прошлом а-ля «миловидная Лолита» теперь выглядит как знойная латиноамериканка с шоколадным загаром и (очевидно, подправленными с помощью пластического хирурга) пухлыми губами.

 Певица Максим тоже имеет «творческую близняшку». К примеру, у многих знатоков западной шоу-индустрии она ассоциируется с певицей Ализе.

Ираклий расстроил Аниту Цой

 СЕГОДНЯ отечественная шоу-индустрия практически вся состоит из копий. Похожие телевизионные проекты, сделанные по западным аналогам, дублируют друг друга на конкурирующих каналах. Артисты теряют свою харизму за глянцевой мишурой, а от музыкальных композиций веет откровенным плагиатом. Причем в большинстве случаев подгонка под «западную фирму» к этим «музыкальным близняшкам» не имеет никакого отношения. «Это обычный конвейер по зарабатыванию денег, – объясняет композитор Сергей Катин. – И по большому счету многим уже наплевать, что он использовал один и тот же шаблон уже для десяти песен, для десяти разных исполнителей».

 Возможно, поэтому в специально написанном гимне «Фабрики звезд» отчетливо слышатся мотив, структура и гармония из старенькой песни группы «Иванушки» – «Моря – острова». Но здесь возмутиться, собственно говоря, некому – Игорь Матвиенко является автором обоих произведений.

 А вот Аните Цой с песней «Панорама» повезло меньше. Певица уже сняла клип и отдала его в жесткую ротацию на телевидение, как вдруг певец Ираклий заявил, что музыка в нем очень уж напоминает его песню «Время». Говорят, конфликт удалось урегулировать только после очень длительных переговоров. Теперь, прежде чем снимать на песню дорогое видео, Анита Цой устраивает ей серьезную проверку, а ее авторам – «допрос с пристрастием».

 Некоторое время назад из-за украденной музыки из песни «Летала, да пела» разбиралась с сербской коллегой по цеху и певица Варвара. Пока их творческий конфликт не урегулирован.

 А вот группе «ВИА Гра» только предстоит подобное разбирательство. Менеджмент болгарской певицы в ее видеоклипе «скопировал» сюжет клипа «ВИА Гры» «Цветок и нож».

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