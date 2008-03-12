Корикову спасли от приступа

Вызовом «скорой помощи» закончился для актрисы Елены Кориковой очередной день съемок в сериале «Чемпион» на СТС. Ей стало плохо прямо во время съемочного процесса.

О том, что чрезмерная работоспособность до добра не доводит, Корикова теперь знает не понаслышке. Девушка сейчас занята в нескольких проектах. График артистки составлен так, что она спит практически по три часа в сутки. А затем едет на площадку. В результате накопившаяся усталость привела к тому, что у Елены случился приступ, и она потеряла сознание.

Незадолго до съемок сцены в пеньюаре актриса почувствовала себя нехорошо. Ожидания, что все само собой пройдет, не увенчались успехом: с каждой минутой звезде становилось все хуже. Как следствие – на площадке объявили перерыв, а Елене вызвали врачей «скорой помощи». Диагноз – упадок сил из-за банального переутомления. Кориковой сделали укол и посоветовали отправиться в больницу. Правда, от госпитализации блондинка отказалась и предпочла поехать домой.