Братьев Грим подсадили на йогу…

СОЛИСТЫ группы «Братья Грим» – Боря и Костя – всерьез задумались над тем, чтобы вести здоровый образ жизни. Стимулом для этого стали съемки в программе «Звезды меняют профессию». В результате певцы теперь занимаются… настоящей йогой!

На днях Грим прикупили в спортивном магазине одежду для тренировок и специальные коврики. Однако это не спасло артистов от получения многочисленных синяков. «Осталось еще научиться глотать шпаги – и можно сделать из концертов шоу иллюзионистов, – шутит Костя. – Правда, в таком случае петь будет трудновато…»