//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Братьев Грим подсадили на йогу…

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Кристина УЛЬЯНОВА ]

Братьев Грим подсадили на йогу…
Фото Г. УСОЕВА

 СОЛИСТЫ группы «Братья Грим» – Боря и Костя – всерьез задумались над тем, чтобы вести здоровый образ жизни. Стимулом для этого стали съемки в программе «Звезды меняют профессию». В результате певцы теперь занимаются… настоящей йогой!

 На днях Грим прикупили в спортивном магазине одежду для тренировок и специальные коврики. Однако это не спасло артистов от получения многочисленных синяков. «Осталось еще научиться глотать шпаги – и можно сделать из концертов шоу иллюзионистов, – шутит Костя. – Правда, в таком случае петь будет трудновато…»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Политика

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на колени.

//В мире

Россия готовится потерять Байконур?

Россия готовится потерять Байконур?

Российско-казахстанское сотрудничество в космической отрасли продолжается, несмотря на смену власти в южной республике. Однако в критической ситуации Россия перенесет пуски на космодром «Восточный».

//В мире

В США смоделировали начало войны с Россией

В США смоделировали начало войны с Россией

Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) опубликовал исследование, в котором Россия названа агрессором, который может напасть на Прибалтику. В докладе моделируется начало третьей мировой войны.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

У российских военных появится собственный мобильный оператор?

У российских военных появится собственный мобильный оператор?

У российских военнослужащих может появиться собственный мобильный оператор, обеспечивающий усиленную защищенность сети и передачи данных – подконтрольный Минобороны РФ «Воентелеком».

//В мире

Израильские войска начали бомбардировку сектора Газа

Израильские войска начали бомбардировку сектора Газа

Вооруженные силы Израиля начали бомбардировку сектора Газа в ответ на произошедший утром ракетный обстрел. Также объявлена частичная мобилизация резервистов, к границе переброшены дополнительные силы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Риге почтили память жертв сталинского геноцида

В Риге почтили память жертв сталинского геноцида

Сегодня, 25 марта, в Риге состоялось шествие памяти жертв коммунистического режима. В память о депортации жителей Латвии в марте 1949 года в стране прошли траурные мероприятия.

//Здоровье

Медики напомнили, как поднять иммунитет весной

Медики напомнили, как поднять иммунитет весной

Научный руководитель института, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии МГМУ им. Сеченова академик Александр Караулов рассказал, как помочь своей иммунной системе весной.

//В мире

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили в заповеднике Борре под землей деревянное судно длиной более 15 метров. Находка датируется 700 – 1100 гг. н. э. Возможно, что это – «корабль мертвых» эпохи викингов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

В МИД РФ выводы по докладу Мюллера назвали "злобной клеветой"

В МИД РФ выводы по докладу Мюллера назвали "злобной клеветой"

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали выводы Министерства юстиции Соединенных штатов, сделанные по итогам двухлетнего расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

//Новости СМИ2

//В мире

Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Австралии

Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Австралии

Джазмен Игорь Бутман будет единственным российским участником «Концерта всех звезд» в рамках Международного дня джаза, который в этом году пройдет в конце апреля в австралийском Мельбурне.

//Шоу-бизнес

Шоумен Андрей Разин пообещал 5 миллионов тому, кто "набьет рожу" Шнуру

Шоумен Андрей Разин пообещал 5 миллионов тому, кто "набьет рожу" Шнуру

Шоумена Андрея Разина возмутили слова скандального лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова настолько, что он даже предложил 5 миллионов тому, кто «разобьет этому подонку рожу».

//Происшествия

В Санкт-Петербурге ребенок провалился под лед на Неве

В Санкт-Петербурге ребенок провалился под лед на Неве

Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Северной столице. Один ребенок ушел под воду и погиб, второго удалось спасти, сообщили журналистам в МЧС.

//Здоровье

Курящие отцы вредят будущему ребенку больше матерей

Курящие отцы вредят будущему ребенку больше матерей

Пристрастие к курению будущих отцов оказывает негативное влияние на здоровье потомства, значительно увеличивая риск развития врожденных пороков сердца. Об этом накануне заявили китайские ученые.

//Экономика

Россияне столкнутся с дефицитом рыбы?

Россияне столкнутся с дефицитом рыбы?

Россиян предупредили о возможном дефиците рыбы уже осенью текущего года из-за запрета на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы. Об этом сегодня пишет газета "Известия".

//В мире

Украинская полиция отказывается от АК, ПМ и ТТ

Украинская полиция отказывается от АК, ПМ и ТТ

Национальная полиция Украины планирует на 90% отказаться от использования российского оружия – автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ. Их должно будет заменить европейское вооружение.

//Новости партнеров

//Культура

При пожаре на складе музея Рублева погибли 62 ценные работы

При пожаре на складе музея Рублева погибли 62 ценные работы

В результате пожара, произошедшего 10 марта на складе музея Андрея Рублева в Москве, оказались безвозвратно утраченными более 60 копий древних фресок знаменитых иконописцев Дионисия и Феофана Грека.

//Общество

Килограммы вернутся вместе с раком. Резкое похудение может вызвать онкологию

Килограммы вернутся вместе с раком. Резкое похудение может вызвать онкологию

Красивое тело и стройность давно стали своеобразным фетишем в современном мире. Но велика вероятность, что килограммы, от которых вы с трудом избавились вернутся вместе с очень серьезными заболеваниями.

//Спорт

Сын Михаэля Шумахера выступит на тестах "Формулы-1" в Бахрейне

Сын Михаэля Шумахера выступит на тестах "Формулы-1" в Бахрейне

Сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера выступит на тестах за рулем болида "Формулы-1" после Гран-при Бахрейна. Мик Шумахер поучаствует в составе команд Ferrari и Alfa Romeo.

//В мире

Погибшие Гиви и Захарченко нашлись на Украине в списке избирателей

Погибшие Гиви и Захарченко нашлись на Украине в списке избирателей

Имевшие формальное гражданство Украины командир батальона Сомали с позывным Гиви и глава Донецкой народной республики Александр Захарченко оказались в списке избирателей. Их данные обнаружились в государственном реестре избирателей.

//В мире

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он сделал это заявление на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 25 марта.

//Общество

Английские полицейские арестовали 104-летнюю бабулю. Она мечтала стать преступницей

Английские полицейские арестовали 104-летнюю бабулю. Она мечтала стать преступницей

В Бристоле полицейские арестовали 104-летнюю постоялицу дома престарелых. За всю свою жизнь бабушка-божий одуванчик никогда не нарушала закона, а ей так хотелось узнать, как это быть арестованной.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

Александр Буйнов сильно разболелся перед своим днем рождения
4

Шоумен Андрей Разин пообещал 5 миллионов тому, кто "набьет рожу" Шнуру
5

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры