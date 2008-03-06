//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

…В поисках новой «ВИА Гры»

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Марина ПЕТРОВА ]

…В поисках новой «ВИА Гры»
Желанная парочка Альбина и Меседа, Фото Г. УСОЕВА

  ДАВАЙТЕ начнем по порядку. По-прежнему не утихают слухи, что к вам присоединится третья девушка... И все-таки: сколько солисток ожидается в группе «ВИА Гра»?

Альбина: Сейчас только две. Насчет третьей – ситуация пока неясная. Открою секрет – девушка точно будет не из бывшего состава группы «ВИА Гра», как об этом часто пишут.

  В светской тусовке активно муссируются слухи о том, что Ксюша Новикова, экс-солистка группы «Блестящие», ведет переговоры с вашими продюсерами по поводу работы в коллективе…

Меседа: Вопрос скорее к продюсерам. Думаю, что Ксюша Новикова – это группа «Блестящие», а мы – группа «ВИА Гра». То есть совершенно разные форматы.

 – Бывшая участница «Дома­2» Алена Водонаева тоже не подошла под ваш формат?

Альбина: Что касается Алены Водонаевой, то все эти слухи – чистой воды пиар самой Водонаевой.

 – Сложно ли уживаться брюнетке и шатенке в одном коллективе?

Альбина: Честно признаться – мы действительно разные. Иногда можем поспорить. Например, по поводу выступлений на концерте. Постоянно что-то друг другу доказываем. Но, честно говоря, делаем это из лучших побуждений. Конечно, это говорит о том, что мы обе – упертые. Я – Овен по гороскопу, а по году – Коза. Просто двойной удар. И знаю, что, если чего-то захотела, – обязательно добьюсь. Вредной бываю. Но чего у нас обеих не отнять – это целеустремленности. Если мы поставили цель – непременно достигнем. Хотя у нас есть и много схожих интересов. Все-таки обе молодые девушки. Можем вместе смотреть журналы, ходить куда-то, болтать...

 – Как часто возникает необходимость помогать друг другу в работе?

Меседа: Ой, да постоянно! Например, если у кого-то порвались колготки, можно пожертвовать запасными из своего чемодана. А почему бы и нет? Все-таки мы в одном коллективе!

 – В группе «ВИА Гра» существует традиция – поддерживать отношения с бывшими солистками?

Меседа: У нас нет такой традиции. Но если люди дружили и были близкими подругами, то они продолжат общаться. Я в группе недавно. К сожалению, всего пару месяцев удалось поработать с Верой Брежневой. Иногда переписываемся sms-ками. С Надей Грановской лично пока незнакома, но несколько раз ей звонила. Она мне очень нравится. Хочу познакомиться с ней «вживую».

 – Многие артисты сегодня помимо творчества занимаются бизнесом. Есть ли у вас подобные планы?

Меседа: Я вижу себя только в творчестве. Ближайшие лет пять точно не собираюсь уходить из «ВИА Гры».

Альбина: Полностью поддерживаю Меседу. Я уже столько лет в группе, и никогда даже не возникало такой мысли.

 – А как у вас с политическими амбициями? Нет ли желания вступить в какую-нибудь партию?

Меседа: Боюсь, что я и политика – вещи несовместимые.

Альбина: За те годы, что я в группе, нас много раз приглашали выступить в поддержку того или иного политика или партийного лидера. Но творчество – это нечто нейтральное, не терпящее влияния политической конъюнктуры или каких-либо политических доктрин, поэтому мы всегда отказывались.

 – Как вы относитесь к политической ситуации на Украине? Вас все устраивает?

Альбина: К сожалению, очень редко там бываю, чтобы по этому вопросу иметь какое-то определенное мнение.

Меседа: Несмотря на то, что на Украине я бываю чаще, чем Альбина, следить за всеми перипетиями политической жизни у меня не остается ни времени, ни сил.

 – Вашему новому видео пророчат грандиозный успех. Расскажите, что же такого особенного в этом клипе?

Альбина: Пока не хотелось бы раскрывать все карты. Но могу сказать, что съемки действительно были очень сложными и экстремальными. Как такового сюжета нет – это аллегорические картинки о том, что переживает женская душа. На мой взгляд, каждый эпизод был шедевром. Снимали клип ровно двое суток без сна и перерыва на обед. Все так захватывало – и полеты, которые мы репетировали, и погружение в воду. По сюжету меня опускают в огромный аквариум. Прозрачный и довольно узкий. Его начали наполнять теплой водой, но, как это обычно происходит, недосмотрели: вода оказалась мутной. В итоге купили банки с дистиллированной питьевой водой. И, разумеется, вода оказалась не подогретая, а ледяная. Что делать – пришлось туда погружаться. Но это тоже удавалось с трудом. Пришлось даже надевать утяжелители...

 – Проще говоря, камень на шею – и на дно?

Альбина: (Смеется.) Ну, что-то в этом роде. Утяжелитель – 15 кг на талию. Я испытала серьезнейший стресс. Неводяной я человек – и все тут! Нужно было красиво погружаться, но для меня это была невыполнимая задача.

Меседа: В общем, мы с горем пополам, но справились. Единственный минус – по окончании съемок пришлось выбросить красивые платья.

 – Ходят слухи, что недавно у вас, Меседа, появился любимый мужчина, с которым завязались весьма серьезные отношения…

Меседа: В моей жизни пока нет второй половинки. Я всего полгода в коллективе, поэтому не тороплюсь окунаться с головой в личную жизнь. Всему свое время, никуда не нужно спешить. Сейчас занимаюсь творчеством и работой. Шла к этому всю жизнь и очень рада, что могу работать в таком коллективе.

 – Альбина, всем известно, что у вас подрастает чудесный сынишка. Как часто удается его видеть?

Альбина: Очень бы хотелось делать это чаще. Порой так хочется увидеть мужа, ребенка, но работа отнимает очень много времени.

 – И кто же воспитывает сынишку?

Альбина: Помогает мама. Но специально пока не пользуюсь никакими педагогическими программами. Просто воспитываю так, как чувствую. Говорю, что это – черное, это – белое, это – хорошо, то – плохо. Все-таки ребенку еще только четыре года. Он маленький, но элементарные вещи нужно закладывать.

 – Планируете вырастить из него настоящего артиста?

Альбина: Я бы не хотела, чтобы мой сын выбрал этот путь. И не из-за сложности профессии. Дело в окружении, с которым часто сталкиваешься в шоу-­бизнесе. Слава Богу, меня окружают люди, которые мне приятны, близки, любимы и уважаемы. Но везде есть свои издержки производства, как говорится. Не хотела бы, чтобы сын попал в дурную компанию. Поэтому лучше ему держаться подальше от шоу-­бизнеса.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

На Украине связали появление смертоносного оружия с нарушением меморандума

На Украине связали появление смертоносного оружия с нарушением меморандума

Смертоносное оружие против России у Украины появилось в связи с нарушением правоприемницей СССР будапешского меморандума. Такими словами «Аргументам недели» прокомментировал выступление украинского президента депутат Верховной Рады Иван Винник.

//Туризм

Россиянам могут позволить посещать Турцию по обычному паспорту

Россиянам могут позволить посещать Турцию по обычному паспорту

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключает возможность разрешения гражданам обеих стран пересекать государственные границы по внутренним паспортам. Он намерен поднять этот вопрос в беседе с Сергеем Лавровым.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

У российских военных появится собственный мобильный оператор?

У российских военных появится собственный мобильный оператор?

У российских военнослужащих может появиться собственный мобильный оператор, обеспечивающий усиленную защищенность сети и передачи данных – подконтрольный Минобороны РФ «Воентелеком».

//В мире

Стали известны предполагаемые сценарии побега Порошенко с Украины после выборов

Стали известны предполагаемые сценарии побега Порошенко с Украины после выборов

Стали известны предполагаемые сценарии побега Петра Порошенко с Украины после выборов президента страны. Соответствующий материал некоторое время назад опубликовали в отечественной блогосфере.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Что будет с бесценными архивами Академии наук?

Что будет с бесценными архивами Академии наук?

Судя по всему, кабинет министров Дмитрия Медведева, во всяком случае, некоторые его члены, перестали ориентироваться на слова и пожелания президента Владимира Путина, начав свою игру.

//В мире

Последствия новых ударов армии Украины по прифронтовым поселкам ЛНР сняли на видео

Последствия новых ударов армии Украины по прифронтовым поселкам ЛНР сняли на видео

Разрушения и повреждения, причиненные новыми ударами армии Украины по прифронтовым населенным пунктам ЛНР, запечатлели на видео. Ролики выложила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

//Шоу-бизнес

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России на костылях

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России на костылях

В понедельник, 25 марта, в Большом театре состоялось вручение наград и званий деятелям культуры и искусства. Известный певец Дима Билан получил звание заслуженного артиста России.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//В мире

Генсек НАТО снова пообещал Грузии членство в альянсе

Генсек НАТО снова пообещал Грузии членство в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет членом альянса.

//Новости СМИ2

//Политика

Зюганов "крайне обеспокоен тем, что в мире вновь запахло большой войной"

Зюганов "крайне обеспокоен тем, что в мире вновь запахло большой войной"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что он был в 80 странах мира, выступал во всех ведущих университетах и США, и Англии, и Франции, поэтому крайне обеспокоен тем, что в мире может начаться новая война.

//В мире

Военкоры ДНР поделились видео из атакованного минометами ВСУ села под Мариуполем

Военкоры ДНР поделились видео из атакованного минометами ВСУ села под Мариуполем

Военные корреспонденты ДНР выложили видео из расположенного в районе Мариуполя села Коминтерново, который снова подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

//Культура

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Режиссер Федор Бондарчук во время вручения госнаград обратился к Следкому, МВД и прокуратуре. Бондарчук попросил освободить худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

//Общество

По каким пяти выделенным полосам в Москве запретят ездить в выходные с 14 апреля

По каким пяти выделенным полосам в Москве запретят ездить в выходные с 14 апреля

В их число входят: Ленинский проспект, проспект Мира – Ярославское шоссе, ул. Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица.

//Спорт

Евгения Медведева довольна "бронзой" и намерена двигаться дальше

Евгения Медведева довольна "бронзой" и намерена двигаться дальше

Российская фигуристка, завоевавшая бронзу на чемпионате мира в Японии, Евгения Медведева рада своему успеху. Почти год фигуристка тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

//В мире

Украинский публицист нашел виновных в «сдаче» России Крымского полуострова

Украинский публицист нашел виновных в «сдаче» России Крымского полуострова

Украинский журналист и публицист Айдер Муждабаев назвал виновных в потери Киевом Крыма в 2014 году. Заявления Муждабаева приведены в заметке, опубликованной в русскоязычном интернет-сегменте.

//Новости партнеров

//Политика

Порошенко рассказал о плане "Б" на случай провала на выборах

Порошенко рассказал о плане "Б" на случай провала на выборах

Нынешний президент Украины Петр Порошенко останется в политике, независимо от исхода выборов в стране. Об этом одному из украинских изданий рассказали члены его команды, передает Газета.ru.

//В мире

Депутаты Верховной Рады установили рекорд по прогулам

Депутаты Верховной Рады установили рекорд по прогулам

На Украине назвали рекордом количество ни разу не проголосовавших в марте депутатов. Об этом сообщили украинские масс-медиа.

//Политика

Михаил Любимов о Путине, суперагенте Трампе и английской разведке

//В мире

Рейтинг Зеленского подрос за несколько дней до выборов

Рейтинг Зеленского подрос за несколько дней до выборов

Рейтинг кандидата в президенты Украины, представителя партии "Слуга народа", комика и шоумена Владимира Зеленского подрос за несколько дней до выборов. За шоумена проголосуют 32,1% избирателей.

//Армия

Израиль стягивает войска к сектору Газа

Израиль стягивает войска к сектору Газа

Армия обороны Израиля направила дополнительные соединения к сектору Газа и начала ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела центральной части страны, сообщает агентство ТАСС.

//Общество

Исследователи составили «Рейтинг травли» медиаперсон

Исследователи составили «Рейтинг травли» медиаперсон

Исследователи составили «Рейтинг травли» медиаперсон. Исследование показывает, по какому поводу в их адрес чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, соцсетях и Telegram-каналах.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
3

У полпреда президента в УрФО Николая Цуканова умер сын
4

Анастасия Волочкова показала свое фото в полупрозрачном свадебном платье
5

Я 15 лет веду борьбу с раком, телеведущий Юрий Николаев был госпитализирован с сотрясением мозга

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры