Снаткина поменяла профессию?

ПОСЛЕ завершения съемок в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина решила серьезно заняться певческой карьерой. Сейчас актриса готовит свой первый сольный альбом.

– Я еще в институте занималась вокалом, сейчас вернулась к занятиям и работаю над собственным альбомом, – признается Снаткина. – Думаю, стиль моего исполнения многих удивит.

Кстати, слова к большинству своих песен актриса пишет сама. Уходить из киноиндустрии артистка пока не планирует.