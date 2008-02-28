Кутузов и Наполеон окривели

Артисты театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» в поисках новых тем для своих реприз обратились к школе, и нашли много интересного! Такого рода юмора на телевидении еще не было.

Например, урок истории в «кривозеркальной» школе представляет собой костюмированный спектакль, где артисты на доступном языке рассказывают о событиях 1812 г. – Бородинском сражении. Здесь есть и Наполеон (О. Асомов) с французами (М. Церишенко, В. Разумовский, М. Вашуков), фельдмаршал Кутузов (А. Морозов), поручик Ржевский (И. Христенко), корнет Шура Азаров (И. Касилов) и другие.

Дальше – больше: герой Евгения Петросяна отправляется со школьниками на экскурсию в зоопарк. Понятно, что школьники начинают задавать ему скабрезные вопросы и т.п. В общем, смешно – как это всегда бывает у Петросяна. Хотя кому-то от подобного юмора, наверное, будет грустно…