КВН открывает новый сезон игр в Высшей лиге
№ 9(95) от 28.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]
В первой игре 29 февраля сразятся команды «Обычные люди» (МЭИ, Москва), «Астана.KZ» (Сборная Казахстана), «Университетский проспект» (МГУ, Москва), «СОК» (Самара) и «Байкал» (Иркутск – Улан-Удэ).
Интересно, что специально для команды «Обычные люди», ставшей в прошлом году чемпионом Высшей лиги, было переписано основное правило, по которому чемпионы должны пропускать год и не участвовать в играх. В жюри, как всегда, Константин Эрнст, Леонид Ярмольник, Юлий Гусман, Игорь Верник, Андрей Макаревич и Михаил Ефремов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес