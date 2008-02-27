… а Ковальчук – в швеи для собак
№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
ПОКА коллеги по группе «Блестящие» делят место под солнцем, «экс-блестка» Юля Ковальчук помимо сольной карьеры готовит еще один сюрприз. Вслед за певицей Евой Польной, занимающейся дизайном мужской одежды, девушка ушла в модельеры. Правда, для собак.
Все началось с того, что несколько лет назад Юля завела домашнего питомца – йоркширского терьера по кличке Мелоди. Недавно девушка заметила, что ассортимент предлагаемых дизайнерами вещей для собак не так уж велик. Поэтому она и решилась создать для них демисезонную одежду.
В коллекции появятся несколько ярких комбинезонов (утепленные варианты на настоящем меху – для самых маленьких и короткошерстных собачек), а также модные пальто и несколько видов головных уборов.
Презентация Юлиных творений запланирована на конец марта.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес