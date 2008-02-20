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Бунтарское настроение Максима Покровского

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Бунтарское настроение Максима Покровского

 – МАКСИМ, вы уже около 20 лет в шоу-бизнесе. Не жалеете, что выбрали такое достаточно стебное музыкальное направление и название группы? Если бы была возможность повернуть время вспять, назвали бы группу «Ногу Свело!»?

 – Я жалею только об ошибках, которые допустил в делах. Они связаны с неоправданной мягкостью, нерешительностью, внутренними шатаниями. Когда нужно было рвать и метать – я терпел. Во всем остальном, думаю, мы шли правильным путем. Что до названия, оно просто раз – и родилось. И я бы не стал его менять. Мне оно нравится, вам, думаю, тоже.

 – Говорят, что после стольких лет на музыкальном поприще работа становится профессиональной, но «механической». Вы с этим согласны?

 – Не могу знать. Никогда в шоу-бизнесе профессионалом не был, особыми успехами в категории «бизнес» похвастаться не могу. Просто в силу того, что написание песен и шоу-бизнес – вещи, в той или иной степени, к большому сожалению, взаимосвязанные, мне приходится терпеть эту пытку. Поэтому о каком-либо «замыливании» и преобразовании движения в механическое я судить просто не компетентен. Как, например, не компетентен судить о влиянии процента содержания мочевины в удобрениях на интенсивность роста кормовых культур на Черноземье.

 – Сегодня в российском шоу-бизнесе активно продвигаются направление айр-ен-би и американская культура. Как вы относитесь к подобному внедрению? И вообще, стоит ли подсаживать наш народ на такую музыку и ее атрибутику?

 – Не уверен, что существует какое-то специальное подсаживание. Просто торговцы музыкальным продуктом так или иначе реагируют на спрос. Меня всегда раздражала такая циничная формулировка, но в данном случае просто не вижу ей альтернативы. Лично меня данная стилистика почти не трогает. Я всегда был за то, чтобы слушатель сам решал. Нельзя ведь сказать, что, кроме айр-ен-би, на нашем рынке ничего нет. Пусть имеющие уши услышат и составят свое мнение.

 – Многие уважаемые артисты жалуются, что на радио и телевидении процветает коррупция. Сталкивались ли вы с подобным и как артисту можно себя от этого защитить?

 – Я сталкивался с вещью еще более страшной, чем коррупция, – это вкусовщина. Защитить себя практически невозможно. Единственная гарантия – непререкаемая, атомная, двухсотпроцентная хитовость. Однако здесь тоже не все так гладко. Некоторые произведения не в состоянии стать хитами сами по себе. Ну как может прекрасное хрупкое создание толкаться локтями в толпе уродов? Таким образом: либо гениальный бронебойный хит, который случается «раз в 100 лет», либо вот такое мучительное движение.

 – Сегодня в музыке появилось слово «формат». Обычно с его «помощью» артистам отказывают в ротации. Есть ли вообще понятие «неформат» или это мягкая формулировка нецензурного выражения?

 – Сам по себе факт форматирования не так безобразен, потому что действительно на одной радиоволне не могут сосуществовать произведения в стиле джаз, хеви-метал и транс. Отвратительно другое: какие уродливые и гипертрофированные формы процесс форматирования принимает у нас. Возьмем в качестве примера очень любимую мною в последнее время английскую группу Hot Chip. Представляю, что я написал любое из их произведений и принес на отечественное радио. Не возьмут. Забавная ситуация! При том, что новый (второй) альбом этой группы оккупировал прилавки лондонских музыкальных магазинов!   

 – Многие артисты сегодня вступают в политические партии, а как у вас с этим обстоят дела? Являетесь ли вы членом какой-либо партии?

 – Я член партии ПОЧЕЛДОС (Партия охраны человеческого достоинства). Сейчас в этой партии 2 члена – мой друг, журналист российского телевидения Алексей Михалев и я. Еще мы предложили вступить в нее Марианне Максимовской. Как видите, в этой партии идет погоня не за количеством членов, а за качеством. Однако я не готов пока позиционировать эту партию как политическую.

 – Вас можно назвать патриотом? В чем это проявляется?

 – Если патриотизм – это выкрикивание с выпученными глазами слова «Россия» на футбольном матче, то я не патриот. И вообще, мне кажется, что об истинном значении слова «патриотизм» в последнее время мало кто задумывается. Это, скажем, как слово «чисто». В фразе «я, чисто, отдохнул» имеется в виду не то, что «я отдохнул, ничего не запачкав», а то, что «я, типа, между делом отдохнул» (некий аналог слова «just» в английском языке). Так вот меня не интересует ТИПА патриотизм, между делом. Тем не менее полиэтиленовые пакеты из окна автомобиля я не выбрасываю и в лифте не гажу. А это уже зачаточная стадия патриотизма в том истинном, забытом всеми значении.  

 – Попробовать себя в написании книг желания не возникает?

 – Почему же – я написал книгу «Детские рисунки». В нее вошли тексты песен, не публиковавшиеся прежде стихотворения, частушки, анекдотические истории про Костю, различные архивные фотографии и рисунки, выполненные мною на компьютере.

 – Последняя прочитанная вами книга?

 – Недавно прочел «Трудно быть Богом» Стругацких. Кстати, там высказана одна мысль: «Бог дал простолюдину язык вовсе не для разглагольствований, а для лизания сапог своего господина». Мысль, конечно, спорная, да и высказана была от лица отрицательного персонажа, точнее, от человека, находившегося в его шкуре. Однако даже в ней есть рациональное зерно. Станет понятнее, если вспомнить мою нелюбовь к высказываниям дилетантов на специфические темы, требующие профессиональных знаний. Я не исключаю, что такие люди есть. Но сколько их? Как-то раз наткнулся на газетную статью про одного из отечест­венных музыкантов. Кем он только не был там представлен! Он тебе и чтец, и певец, и на дуде игрец. В смысле, и байкер, и рокер, и поэт, и еще там кто-то. Вот только вопрос: хоть в чем-то одном является ли он стоящим?  Ну а по поводу лизания сапог я не комментирую, просто звучит забавно.

 – Максим, а какой вы в быту?

 – Достаточно ворчливый и люблю порядок. Сам его не всегда соблюдаю, но все-таки стремлюсь. Умею готовить. Но из-за отсутствия времени этого не практикую.

 – Расскажите, что нового происходит в вашем творче­стве?

 – У меня совсем недавно вышел сольный сингл «Шопинг». Это электронная музыка. Песню уже можно услышать на радиостанции «Маяк». Сейчас идет работа над ремиксами «Шопинга» и дюжиной новых песен. Два дня назад мне сделали очередное предложение сняться в кино, возможно, соглашусь. А вообще я чаще отказываюсь. Почему? Просто это не мой промысел. Уж если соглашаться, то на что-то действительно грандиозное, что принесет большое удовольст­вие и успех!

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